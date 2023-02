Jonas Vingegaard wint net als Tadej Pogačar meteen in 2023: “Ik wil gewoon koersen”

Video

Jonas Vingegaard knalde op dag twee in O Gran Camiño naar ritwinst. De Deen schoot weg uit het peloton met een verschroeiende aanval en hield sterk vol tot aan de streep. Zelfs de kasseien van de zware Monte Trega konden hem niet stoppen. “Ik voelde me heel goed.”

“Ik ben heel blij om te winnen. Ik heb alles gegeven en wilde winnen vandaag. Ik wilde het voor mijn familie en mijn vriendin”, vertelde Vingegaard in het flashinterview. “Ik voelde me eigenlijk de hele dag goed. Daarnaast werkten de jongens (zijn ploegmaten bij Jumbo-Visma, red.) ook gedurende de hele etappe voor mij.”

Op de slotklim, de Monte Trega, ontbond Vingegaard zijn duivels op twee kilometer van de streep. De klimmer had meteen een mooi gaatje. Dat gaatje werd alleen maar groter en zodoende gaat hij met een dikke 20 seconden voorsprong in het algemeen klassement de laatste twee etappes in. “Het doel is nu de eindwinst. Ik heb de trui en wil die houden.”

Voor de camera van WielerFlits vertelde Vingegaard dat zijn aanval niets te maken had met Tadej Pogačar, die op zijn beurt zeer veel indruk maakte in zijn eerste koersdagen. “Nee, ik wil gewoon koersen. Ik vind het leuk om te winnen, dus dat is wat ik probeerde vandaag. Mijn vorm is super goed, dat wist ik op voorhand al. We kunnen heel blij zijn.”

Lees meer: Jonas Vingegaard knalt naar zege op lastige slotklim in O Gran Camiño