woensdag 31 januari 2024 om 13:22

Tijmen Graat mag zich opmaken voor Spaanse rittenkoers O Gran Camiño

Tijmen Graat maakt in 2025 de overstap van de opleidingsploeg naar het WorldTeam van Visma | Lease a Bike, maar de 21-jarige Nederlander zal dit seizoen al wel regelmatig met het WorldTeam op pad gaan om te wennen aan een hoger niveau. Zo zal de beloftevolle renner volgende maand meedoen aan O Gran Camiño.

Dat heeft de jonge Graat laten weten op zijn Instagram-pagina. Voor de talentvolle klimmer is O Gran Camiño zijn eerste wedstrijd van 2024. Hij zal in de vierdaagse wedstrijd aan de zijde koersen van niemand minder dan Jonas Vingegaard. De tweevoudig Tourwinnaar stond vorig jaar ook aan het vertrek van O Gran Camiño en wist de wedstrijd op overtuigende wijze te winnen.

Graat staat al enkele jaren te boek als een groot talent op klimgebied. De jongeling won vorig seizoen een etappe en het eindklassement in de Istrian Spring Trophy in Kroatië en de GP Palio del Recioto in Italië. Ook liet hij zich al zien tussen de profs in de Czech Cycling Tour. Graat werd er vijfde in het eindklassement en won de jongerentrui.

De Spaanse wielerwedstrijd, die duurt van 22 tot en met 25 februari, begint dit jaar met een tijdrit van en naar A Coruña. De apotheose van de vierdaagse vindt plaats op de Monte Aloia. Bovenop de Monte Aloia weten we wie de opvolger wordt van Vingegaard, die de wedstrijd vorig jaar dus wist te winnen.

Visma | Lease a Bike vaardigt – naast Vingegaard en Graat – ook Cian Uijtdebroeks en Wilco Kelderman af. Wat de concurrentie betreft, zien we op de voorlopige deelnemerslijst onder meer David Gaudu, Lenny Martinez en Egan Bernal.