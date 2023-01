Starttijden proloog Tour Down Under 2023

De eerste WorldTour-wedstrijd voor mannen staat op het punt van beginnen. In Australië gaat dinsdag de Santos Tour Down Under van start met een 5,5 kilometer lange proloog. James Moriarty, rijdend voor de Australische selectie, bijt om 08.30 uur het spits af. Meer dan twee uur later verschijnt Chris Harper als laatste renner op het startpodium. WielerFlits zet alle starttijden op een rij. Het gaat hier om de Nederlands-Belgische tijden.

Starttijden Nederlanders

08u44 – Lennard Hofstede (Jumbo-Visma)

08u51 – Sjoerd Bax (UAE Emirates)

09u04 – Timo Roosen (Jumbo-Visma)

09u24 – Robert Gesink (Jumbo-Visma)

09u33 – Tim Naberman (Team DSM)

09u35 – Boy van Poppel (Intermarché-Circus-Wanty)

09u44 – Milan Vader (Jumbo-Visma)

09u53 – Martijn Tusveld (Team DSM)

09u57 – Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck)

10u04 – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

10u15 – Taco van der Hoorn (Intermarché-Circus-Wanty)

10u44 – Tim van Dijke (Jumbo-Visma)

Starttijden Belgen

08u38 – Dries Devenyns (Soudal Quick-Step)

09u06 – Jordi Meeus (BORA-hansgrohe)

09u15 – Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty)

09u32 – Jens Keukeleire (EF Education-EasyPost)

10u17 – Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck)

10u18 – Stan Van Tricht (Soudal Quick-Step)

Starttijden favorieten eindklassement

08u33 – Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost)

09u08 – Simon Yates (Jayco AlUla)

09u40 – Pello Bilbao (Bahrain Victorious)

09u48 – Michael Matthews (Jayco AlUla)

10u05 – Luke Plapp (INEOS Grenadiers)

10u06 – Maximillian Schachmann (BORA-hansgrohe)

10u22 – Ben O’Connor (AG2R Citroën)

10u25 – Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers)

10u31 – Jay Vine (UAE Emirates)

10u45 – Ethan Hayter (INEOS Grenadiers)