Starttijden proloog Ronde van Romandië 2021

Dinsdag 27 april gaat de Ronde van Romandië van start met een proloog over 4 kilometer. Start en finish liggen in Oron en om 15.00 uur is Joel Suter van de Zwitserse nationale selectie de eerste renner die van het podium rolt. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) is om 17.19 uur de laatste starter.

Het parcours van de proloog is redelijk rechttoe rechtaan. Onderweg liggen drie echte bochten. Na 700 meter is een haakse bocht naar rechts, waarna de weg 1,2 kilometer rechtdoor loopt. Aan het eind van de weg wacht een volledige terugdraaier, gevolgd door het tussenpunt na 2,4 kilometer. Ongeveer 700 meter daarna draaien de renners de slotklim op. Die leidt de renners al slingerend over 880 meter naar Château d’Oron (gemiddeld 7,6%).

Tussen de starttijd van alle renners zit een interval van één minuut. Als we kijken naar de favorieten voor het eindklassement, valt de vroege starttijd van Steven Kruijswijk op. De kopman van Jumbo-Visma vertrekt al om 15.17 uur, terwijl de meeste andere favorieten rond of na 16.00 uur pas starten.

Starttijden Nederlanders

15.17 uur – Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

15.37 uur – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

15.55 uur – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

15.57 uur – Gijs Leemreize (Jumbo-Visma)

16.23 uur – Thymen Arensman (Team DSM)

16.37 uur – Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma)

Starttijden Belgen

15.01 uur – Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert)

15.05 uur – Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

15.18 uur – Iljo Keisse (Deceuninck-Quick-Step)

15.25 uur – Kobe Goossens (Lotto Soudal)

15.38 uur – Dries Devenyns (Deceuninck-Quick-Step)

15.45 uur – Gerben Thijssen (Lotto Soudal)

16.03 uur – Ilan Van Wilder (Team DSM)

16.08 uur – Sander Armée (Qhubeka ASSOS)

16.25 uur – Steff Cras (Lotto Soudal)

16.32 uur – Lawrence Naesen (AG2R Citroën)

17.15 uur – Jordi Meeus (BORA-hansgrohe)

Starttijden tijdritspecialisten

15.22 uur – Stefan Bissegger (EF Education-Nippo)

15.29 uur – Stefan Küng (Groupama-FDJ)

15.33 uur – Jan Tratnik (Bahrain Victorious)

16.19 uur – Rohan Dennis (INEOS Grenadiers)

16.39 uur – Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

16.58 uur – Josef Cerny (Deceuninck-Quick-Step)

16.59 uur – Richie Porte (INEOS Grenadiers)

17.07 uur – Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation)

17.18 uur – Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step)

17.19 uur – Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

Starttijden favorieten algemeen klassement (volgens onze voorbeschouwing)

15.17 uur – Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

15.47 uur – Michael Woods (Israel Start-Up Nation)

15.55 uur – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

15.58 uur – Fausto Masnada (Deceuninck-Quick-Step)

16.13 uur – Jack Haig (Bahrain Victorious)

16.31 uur – Ion Izagirre (Astana-Premier Tech)

16.50 uur – Lucas Hamilton (BikeExchange)

16.59 uur – Richie Porte (INEOS Grenadiers)

17.19 uur – Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)