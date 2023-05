Giro 2023: Starttijden openingstijdrit – Evenepoel en Roglic na elkaar

Zaterdag staan de renners aan de start van de Giro d’Italia. Topfavorieten Remco Evenepoel en Primož Roglič gaan meteen strijden in een korte tijdrit van bijna 20 kilometer. De twee tenoren komen meteen na elkaar in actie.

De openingstijdrit van de Giro d’Italia telt in totaal 19,6 kilometers en brengt de renners in een rechte lijn van Fossacesia Morina naar Ortona. De eerste 16 kilometer zijn zo goed als vlak, maar daarna wordt het toch nog iets zwaarder. De laatste 1,2 kilometer in Ortona loopt namelijk aan 5,3 procent omhoog naar het Castello Aragonese.

De renners hoeven zaterdag niet te vrezen voor slecht weer. Volgens de laatste weersvoorspellingen blijft het zo goed als droog, al is er wel een kleine kans op een lokale bui aan het einde van de middag. De gemiddelde temperatuur schommelt zo rond de 22 graden Celsius. De (zwakke) wind zal geen rol van betekenis spelen.

Starttijden favorieten algemeen klassement, volgens onze voorbeschouwing

15.13 uur – Hugh Carthy (EF Education-EasyPost)

15.33 uur – Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers)

15.45 uur – Jack Haig (Bahrain Victorious)

16.07 uur – Damiano Caruso (Bahrain Victorious)

16.08 uur – João Almeida (UAE Emirates)

16.14 uur – Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

16.15 uur – Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

16.34 uur – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

16.35 uur – Primož Roglič (Jumbo-Visma)

16.38 uur – Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe)

Starttijden favorieten ritzege, volgens onze voorbeschouwing

14.23 uur – Rohan Dennis (Jumbo-Visma)

14.29 uur – Ben Healy (EF Education-EasyPost)

14.45 uur – Jan Tratnik (Jumbo-Visma)

15.28 uur – Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step)

15.31 uur – Thymen Arensman (INEOS Grenadiers)

16.16 uur – Lennard Kämna (BORA-hansgrohe)

16.34 uur – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

16.35 uur – Primož Roglič (Jumbo-Visma)

16.36 uur – Stefan Küng (Groupama-FDJ)

16.37 uur – Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

Dit bericht wordt aangevuld zodra er meer informatie bekend is over de starttijden.