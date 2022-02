Starttijden individuele tijdrit Volta ao Algarve 2022

Overzicht

De vierde etappe van de Volta ao Algarve is een individuele tijdrit over 32,2 kilometer van Vila Real de Santo António naar Tavira. De Portugees Francisco Pereira, nummer laatst in het klassement, trapt om 15.08 uur de rit tegen-de-klok af. David Gaudu, de Franse lijstaanvoerder, mag om 17.50 uur als laatste renner proberen een tijd neer te zetten.

Starttijden Nederlanders

15u21 – Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl)

15u24 – Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix)

16u42 – Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma)

16u45 – Daan Hoole (Trek-Segafredo)

17u02 – Robert Gesink (Jumbo-Visma)

17u30 – Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

Starttijden Belgen

15u19 – Bert Van Lerberghe (Quick-Step Alpha Vinyl)

15u37 – Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl)

15u48 – Dries De Bondt (Alpecin-Fenix)

15u50 – Jordi Meeus (BORA-hansgrohe)

15u52 – Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

15u57 – Aimé De Gendt (Intermarché-Wanty-Gobert)

16u40 – Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert)

16u59 – Louis Vervaeke (Quick-Step Alpha Vinyl)

17u16 – Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix)

17u44 – Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl)

Laatste 10 renners

17u32 – Samuele Battistella (Astana Qazaqstan)

17u34 – Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers)

17u36 – Tony Gallopin (Trek-Segafredo)

17u38 – Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers)

17u40 – Julien Bernard (Trek-Segafredo)

17u42 – Sven Erik Bystrøm (Intermarché-Wanty-Gobert)

17u46 – Ethan Hayter (INEOS Grenadiers)

17u48 – Brandon McNulty (UAE Emirates)

17u50 – David Gaudu (Groupama-FDJ)

* alle genoemde tijden zijn de tijden in Nederland en België. In Portugal is het een uur vroeger