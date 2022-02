Starttijden individuele tijdrit UAE Tour 2022

Overzicht

Op de derde dag van de UAE Tour staat er een individuele tijdrit op het programma. De dinsdagetappe is een biljartvlakke beproeving over negen kilometer in Ajman. WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rij.

De Kazach Artyom Zakharov, uitkomend voor Astana Qazaqstan Team, trapt om 11.15 uur de rit tegen-de-klok af. Jasper Philipsen, de Belgische lijstaanvoerder, mag om 13.19 uur als laatste renner proberen een tijd neer te zetten.

Starttijden Nederlanders

11u20 – Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco)

11u25 – Joris Nieuwenhuis (Team DSM)

11u32 – Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

11u42 – Thymen Arensman (Team DSM)

11u51 – Olav Kooij (Jumbo-Visma)

11u52 – Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ)

12u04 – Sebastian Langeveld (EF Education-EasyPost)

12u10 – Timo Roosen (Jumbo-Visma)

12u30 – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

12u41 – Cees Bol (Team DSM)

12u56 – Danny van Poppel (BORA-hansgrohe)

13u03 – Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost)

13u09 – Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

Starttijden Belgen

11u38 – Stijn Steels (Quick-Step Alpha Vinyl)

11u59 – Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix)

12u17 – Stan Van Tricht (Quick-Step Alpha Vinyl)

12u39 – Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix)

12u48 – Tom Devriendt (Intermarché-Wanty-Gobert)

13u11 – Xandres Vervloesem (Lotto Soudal)

13u19 – Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix)

Starttijden favorieten voor de dagzege

11u17 – Filip Maciejuk (Bahrain Victorious)

11u22 – Mikkel Bjerg (UAE Emirates)

11u28 – Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost)

11u46 – Will Barta (Movistar)

11u56 – Ryan Mullen (BORA-hansgrohe)

12u02 – Jonathan Milan (Bahrain Victorious)

12u04 – Sebastian Langeveld (EF Education-EasyPost)

12u14 – Luke Plapp (INEOS Grenadiers)

12u15 – João Almeida (UAE Emirates)

12u21 – Andreas Leknessund (Team DSM)

12u30 – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

12u31 – Miles Scotson (Groupama-FDJ)

12u34 – Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

12u55 – Tadej Pogačar (UAE Emirates)

12u57 – Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl)

13u01 – Johan Price-Pejtersen (Bahrain Victorious)

13u05 – Alex Dowsett (Israel-Premier Tech)

13u09 – Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

13u10 – Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Starttijden favorieten voor de eindzege

11u23 – Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe)

11u26 – Gino Mäder (Bahrain Victorious)

11u37 – Jai Hindley (BORA-hansgrohe)

11u43 – Pello Bilbao (Bahrain Victorious)

12u01 – Romain Bardet (Team DSM)

12u08 – Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert)

12u15 – João Almeida (UAE Emirates)

12u37 – Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl)

12u54 – Adam Yates (INEOS Grenadiers)

12u55 – Tadej Pogačar (UAE Emirates)

12u59 – David De la Cruz (Astana Qazaqstan Team)

13u09 – Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

* Alle genoemde tijden zijn de tijden in Nederland en België. In de Verenigde Arabische Emiraten is het drie uur later