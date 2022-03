Starttijden individuele tijdrit Tirreno-Adriatico 2022

Overzicht

Maandag gaat Tirreno-Adriatico van start met een individuele tijdrit van 13,9 kilometer doorheen Lido di Camaiore. Daarmee neemt de Italiaanse rittenkoers afscheid van de traditie om af te sluiten met een chrono in San Benedetto del Tronto. Hoe laat gaan de Nederlanders, de Belgen en de favorieten van start? WielerFlits zet de belangrijkste tijden op een rij.

De eerste renner die van start gaat, is Leonardo Basso (Astana Qazaqstan) om 14.10 uur. Titelverdediger en topfavoriet Tadej Pogačar is om 16.56 uur de laatste renner aan het vertrek in Lido di Camaiore.

Starttijden Nederlanders

14.16 uur – Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

14.39 uur – Olav Kooij (Jumbo-Visma)

14.59 uur – Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert)

15.19 uur – Thymen Arensman (Team DSM)

15.51 uur – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

16.07 uur – Joris Nieuwenhuis (Team DSM)

16.23 uur – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

16.28 uur – Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ)

16.55 uur – Martijn Tusveld (Team DSM)

Starttijden Belgen

14.42 uur – Greg Van Avermaet (AG2R Citroën)

15.03 uur – Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma)

15.10 uur – Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix)

15.11 uur – Jordi Meeus (BORA-hansgrohe)

15.34 uur – Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix)

15.58 uur – Edward Planckaert (Alpecin-Fenix)

16.14 uur – Maxim Van Gils (Lotto Soudal)

16.22 uur – Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

16.26 uur – Edward Theuns (Trek-Segafredo)

16.38 uur – Tim Wellens (Lotto Soudal)

16.41 uur – Remco Evenepoel (Quick-Step-Alpha Vinyl)

Starttijden favorieten eindklassement, volgens onze voorbeschouwing

14.40 uur – Damiano Caruso (Bahrain Victorious)

14.55 uur – Romain Bardet (Team DSM)

15.20 uur – Davide Formolo (UAE Emirates)

16.13 uur – Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

16.33 uur – Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan)

16.39 uur – Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

16.41 uur – Remco Evenepoel (Quick-Step-Alpha Vinyl)

16.43 uur – Enric Mas (Movistar)

16.50 uur – Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

16.56 uur – Tadej Pogačar (UAE Emirates)

Starttijden favorieten ritzege

14.37 uur – Richie Porte (INEOS Grenadiers)

15.51 uur – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

16.01 uur – Magnus Cort (EF Education-EasyPost)

16.15 uur – Edoardo Affini (Jumbo-Visma)

16.17 uur – Kasper Asgreen (Quick-Step-Alpha Vinyl)

16.23 uur – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

16.32 uur – Mikkel Bjerg (UAE Emirates)

16.37 uur – Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

16.39 uur – Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

16.40 uur – Jan Tratnik (Bahrain Victorious)

16.41 uur – Remco Evenepoel (Quick-Step-Alpha Vinyl)

16.51 uur – Benjamin Thomas (Cofidis)

16.56 uur – Tadej Pogačar (UAE Emirates)