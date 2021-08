Starttijden individuele tijdrit Ronde van Polen 2021

Voor het eerst sinds 2016 is een individuele tijdrit opgenomen in het parcours van de Ronde van Polen. Marcel Sieberg is om 15.52 uur de eerste renner die mag proberen een tijd neer te zetten. Leider João Almeida rolt als laatste van het startpodium.

Een jaar geleden was Katowice het decor van de verschrikkelijke val van Fabio Jakobsen. Nadat hij door zijn landgenoot Dylan Groenewegen ingesloten raakte in de sprint, vloog de toenmalige Nederlandse kampioen dwars door de afzetting – met alle gevolgen van dien.

Vanwege het zware ongeval wordt de sprintfinish in de stad niet meer gebruikt. In plaats daarvan staan nu een tijdrit over 19,1 kilometer gepland. Het is de eerste strijd tegen de klok in de Ronde van Polen sinds 2016. Het parcours is niet vlak, maar verwacht geen grote hindernissen onderweg. De organisatie gaat uit van gemiddelde snelheden tussen de 44 en 50 per uur.

Starttijden Nederlanders

16u04 – Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert)

16u06 – Julius van den Berg (EF Education-Nippo)

16u10 – Olav Kooij (Jumbo-Visma)

16u16 – Sebastian Langeveld (EF Education-Nippo)

16u30 – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

16u37 – David Dekker (Jumbo-Visma)

16u42 – Kevin Inkelaar (Bahrain Victorious)

17u53 – Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma)

Starttijden Belgen

15u53 – Stijn Steels (Deceuninck-Quick-Step)

16u24 – Pieter Vanspeybrouck (Intermarché-Wanty-Gobert)

16u28 – Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix)

16u51 – Edward Theuns (Trek-Segafredo)

16u56 – Gijs Van Hoecke (AG2R Citroën)

17u13 – Xandres Vervloesem (Lotto Soudal)

17u17 – Senne Leysen (Alpecin-Fenix)

17u20 – Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix)

17u28 – Tim Declercq (Deceuninck-Quick-Step)

17u34 – Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix)

17u37 – Jenthe Biermans (Israel Start-Up Nation)

17u40 – Kobe Goossens (Lotto Soudal)

18u01 – Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert)

18u04 – Tim Wellens (Lotto Soudal)

18u08 – Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

Starttijden top-10

18u04 – Tim Wellens (Lotto Soudal)

18u06 – Einer Rubio (Movistar)

18u08 – Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

18u10 – Giovanni Aleotti (BORA-hansgrohe)

18u12 – Jai Hindley (DSM)

18u14 – Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert)

18u16 – Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers)

18u18 – Diego Ulissi (UAE Emirates)

18u20 – Matej Mohorič (Bahrain Victorious)

18u22 – João Almeida (Deceuninck-Quick-Step)

Volledig startoverzicht