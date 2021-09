Starttijden individuele tijdrit Ronde van Luxemburg 2021

Overzicht

Marc Hirschi mag vanmiddag in een individuele tijdrit proberen om zijn leiderstrui in de Ronde van Luxemburg te verdedigen. De Zwitser van UAE Emirates verschijnt om 15.26 uur als laatste renner op het startpodium. Jasper De Buyst mag twee uur eerder, als nummer laatst in de stand, de spits afbijten. WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rij!

Starttijden Nederlanders

13u21 – Etienne van Empel (Vini Zabù)

13u22 – Arvid de Kleijn (Leopard)

14u24 – Jarno Mobach (Leopard)

14u53 – Jan Maas (Leopard)

14u55 – Jetse Bol (Burgos-BH)

15u06 – Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

Starttijden Belgen

13u17 – Jasper De Buyst (Lotto Soudal)

13u24 – Ceriel Desal (Bingoal Pauwels Sauces WB)

13u29 – Dries Van Gestel (TotalEnergies)

13u40 – Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise)

13u42 – Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise)

13u43 – Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB)

13u49 – Pieter Serry (Deceuninck-Quick-Step)

13u51 – Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix)

13u57 – Cédric Beullens (Sport Vlaanderen-Baloise)

14u18 – Frederik Frison (Lotto Soudal)

14u19 – Rémy Mertz (Bingoal Pauwels Sauces WB)

14u23 – Fabio Van den Bossche (Sport Vlaanderen-Baloise)

14u26 – Dimitri Peyskens (Bingoal Pauwels Sauces WB)

14u31 – Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise)

14u33 – Julian Mertens (Sport Vlaanderen-Baloise)

14u39 – Dries Devenyns (Deceuninck-Quick-Step)

14u40 – Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-Step)

15u02 – Kobe Goossens (Lotto Soudal)

Starttijden top-10

15u08 – Pierre Latour (TotalEnergies)

15u10 – Jesús Herrada (Cofidis)

15u12 – Clément Champoussin (AG2R Citroën)

15u14 – Nairo Quintana (Arkéa Samsic)

15u16 – Davide Formolo (UAE Emirates)

15u18 – David De la Cruz (UAE Emirates)

15u20 – Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

15u22 – David Gaudu (Groupama-FDJ)

15u24 – João Almeida (Deceuninck-Quick-Step)

15u26 – Marc Hirschi (UAE Emirates)

