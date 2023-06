Starttijden individuele tijdrit Critérium du Dauphiné 2023

Overzicht

In de vierde etappe van het Critérium du Dauphiné zal het algemeen klassement in een eerste plooi vallen. In een individuele tijdrit over 31,1 kilometer zullen de verschillen hoog oplopen. WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rij!

De start van de tijdrit is in Cours, de finishstreep is getrokken in Belmont-de-la-Loire. De organisatie heeft een deels vlakke en niet al te technische tijdrit uitgetekend, al moeten we het ook zeker niet onderschatten. Wie iets beter naar de route kijkt, ziet dat er toch nog best wel veel hoogtemeters op het programma staan.

De renners voelen dit al meteen van bij de start, met de Col de la Croix (2,2 km aan 4,7%). Na drie kilometer zijn de renners boven en beginnen ze aan een lange maar zeker geen steile afdaling naar het eerste en enige tussenpunt in Mars, dat gelegen is op een korte helling van 300 meter aan 6,4%.

Het parcours is vervolgens voor een tiental kilometer zo goed als vlak, maar de laatste tien kilometer lopen dan weer lichtjes omhoog aan 2 à 3%. Finishen doen we na 31,1 kilometer, op 488 meter hoogte, in Belmont-de-la-Loire. Als de laatste renner over de streep is gebold, kunnen we de schade opmeten.

Starttijden Nederlanders

13.43 uur – Dylan van Baarle (Jumbo-Visma)

14.08 uur – Elmar Reinders (Jayco AlUla)

14.14 uur – Dylan Groenewegen (Jayco AlUla)

15.07 uur – Danny van Poppel (BORA-hansgrohe)

Starttijden Belgen

13.42 uur – Dries Devenyns (Soudal Quick-Step)

13.44 uur – Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck)

13.50 uur – Thomas De Gendt (Lotto Dstny)

13.51 uur – Victor Campenaerts (Lotto Dstny)

14.15 uur – Tom Paquot (Intermarché-Circus-Wanty)

14.20 uur – Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck)

14.22 uur – Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceuninck)

14.23 uur – Milan Menten (Lotto Dsnty)

14.33 uur – Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step)

14.43 uur – Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma)

14.46 uur – Brent Van Moer (Lotto Dstny)

14.51 uur – Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

15.15 uur – Oliver Naesen (AG2R Citroën)

15.28 uur – Greg Van Avermaet (AG2R Citroën)

15.56 uur – Maxim Van Gils (Lotto Dstny)

15.57 uur – Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty)

Starttijden tijdritspecialisten

13.52 uur – Pierre Latour (TotalEnergies)

14.02 uur – Ivo Oliveira (UAE Emirates)

14.06 uur – Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers)

14.07 uur – Luke Durbridge (Jayco AlUla)

14.24 uur – Benjamin Thomas (Cofidis)

14.28 uur – Lawson Craddock (Jayco AlUla)

14.34 uur – Nelson Oliveira (Movistar)

14.36 uur – Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step)

15.26 uur – Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers)

15.27 uur – Matteo Jorgenson (Movistar)

15.37 uur – Mikkel Bjerg (UAE Emirates)

Starttijden klassementsrenners

15.03 uur – Lenny Martinez (Groupama-FDJ)

15.04 uur – Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo)

15.13 uur – Rafal Majka (UAE Emirates)

15.16 uur – David De la Cruz (Astana Qazaqstan)

15.17 uur – Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty)

15.18 uur – Mikel Landa (Bahrain Victorious)

15.20 uur – Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe)

15.22 uur – Enric Mas (Movistar)

15.31 uur – David Gaudu (Groupama-FDJ)

15.32 uur – Jai Hindley (BORA-hansgrohe)

15.33 uur – Jack Haig (Bahrain Victorious)

15.36 uur – Max Poole (Team DSM)

15.38 uur – Chris Harper (Jayco AlUla)

15.39 uur – Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

15.40 uur – Oscar Onley (Team DSM)

15.41 uur – Adam Yates (UAE Emirates)

15.42 uur – Esteban Chaves (EF Education-EasyPost)

15.43 uur – Ben O’Connor (AG2R Citroën)

15.46 uur – Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers)

15.47 uur – Guillaume Martin (Cofidis)

15.49 uur – Egan Bernal (INEOS Grenadiers)

15.52 uur – Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling)

15.58 uur – Richard Carapaz (EF Education-EasyPost)

Volledige startlijst