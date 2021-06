Starttijden individuele tijdrit Baloise Belgium Tour 2021

De Baloise Belgium Tour gaat vandaag verder met een korte individuele tijdrit in de buurt van Knokke-Heist. Christopher Lawless rolt om 14.23 uur als eerste van het startpodium, leider Remco Evenepoel om 16.55 uur als laatste.

Maandag moest Evenepoel in de openingsrit nog Robbe Ghys voor zich dulden, maar door de negen bonificatieseconden die de renner van Deceuninck-Quick-Step opraapte in de Gouden Kilometer is hij toch de eerste leider.

Donderdag is hij ook meteen een van de favorieten om de tijdrit te winnen. De 11,2 kilometer lange tijdrit is biljartvlak en weinig technisch, waardoor grote motoren zoals Evenepoel in het voordeel zijn.

Starttijden tijdritspecialisten & kanshebbers

14.51 uur – Zdeněk Štybar (Deceuninck-Quick-Step)

15.07 uur – Lasse Norman Hansen (Qhubeka ASSOS)

15.10 uur – Ryan Mullen (Trek-Segafredo)

15.15 uur – Nils Eekhoff (Team DSM)

15.27 uur – Niki Terpstra (Total Direct Energie)

15.31 uur – Iljo Keisse (Deceuninck-Quick-Step)

15.54 uur – Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise)

16.10 uur – Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix)

16.16 uur – Dries De Bondt (Alpecin-Fenix)

16.19 uur – Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

16.29 uur – Finn Fisher-Black (Jumbo-Visma)

16.35 uur – Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step)

16.43 uur – Ide Schelling (BORA-hansgrohe)

16.47 uur – Jasper De Buyst (Lotto Soudal)

16.55 uur – Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step)

Starttijden top-10

16.37 uur – Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma)

16.39 uur – Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM)

16.41 uur – Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux)

16.43 uur – Ide Schelling (BORA-hansgrohe)

16.45 uur – Toon Aerts (Baloise Trek Lions)

16.47 uur – Jasper De Buyst (Lotto Soudal)

16.49 uur – Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix)

16.51 uur – Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex)

16.53 uur – Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise)

16.55 uur – Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step)

Volledige startvolgorde

Voorbeschouwing: Baloise Belgium Tour