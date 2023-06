Starttijden BK tijdrijden voor elitemannen 2023

Overzicht

Voor het eerst sinds 2019 bekampen Wout van Aert en Remco Evenepoel elkaar in een Belgisch kampioenschap tegen de klok. Reden genoeg om uit te kijken naar het BK in Herzele. WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rij.

Herzele is dit jaar voor het eerst in de geschiedenis gastheer van het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Ex-renster Sofie De Vuyst uit Zottegem tekende een omloop uit van 20,8 kilometer, in de vorm van een acht. De mannen elite zullen twee rondes afleggen. De tussentijden worden na één ronde en 31,5 kilometer opgenomen.

Wat verder opvalt aan het rondje is dat het redelijk technisch lijkt. Vooral in de dorpskernen van deelgemeenten Sint-Lievens-Esse en Steenhuize-Wijnhuize gaat het er soms bochtig aan toe, meer dan op de voorgaande kampioenschappen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Remco Evenepoel

** Wout van Aert, Rune Herregodts

* Alec Segaert, Ilan Van Wilder, Cian Uijtdebroeks

Lees ook: Voorbeschouwing: BK tijdrijden 2023 – Eindelijk weer een duel Van Aert-Evenepoel

Belangrijkste starttijden BK tijdrijden bij de elitemannen

15.19 uur – Jordy Bouts

15.21 uur – Sander De Pestel

15.23 uur – Louis Vervaeke

15.25 uur – Johan Meens

15.35 uur – Jimmy Janssens

16.17 uur – Guillaume Van Keirsbulck

16.19 uur – Cian Uijtdebroeks

16.21 uur – Aimé De Gendt

16.23 uur – Vincent Van Hemelen

16.25 uur – Ilan Van Wilder

16.27 uur – Ludovic Robeet

16.29 uur – Alec Segaert

16.31 uur – Xandro Meurisse

16.33 uur – Jenno Berckmoes

16.35 uur – Rune Herregodts

16.37 uur – Wout van Aert

16.39 uur – Remco Evenepoel