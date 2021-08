Starttijden afsluitende tijdrit PostNord Danmark Rundt 2021

De PostNord Danmark Rundt eindigt vandaag met een individuele tijdrit in Frederiksberg. Anders Foldager is om 14.30 uur de eerste renner die van het startpodium rolt. Leider Remco Evenepoel mag om 16.53 uur proberen zijn eindzege veilig te stellen.

De traditionele tijdrit kon in deze PostNord Danmark Rundt natuurlijk niet ontbreken. Frederiksberg is dit jaar het decor voor de 10,8 kilometer lange, biljart vlakke proef tegen de klok. Opvallend is dat deze onafhankelijke stad een enclave vormt binnen hoofdstad Kopenhagen, dat bekend is om de vele parken.

De tijdrit volgt grotendeels de grote as van de stad, de Smallegade. Helemaal aan het einde van die as worden de renners nog driemaal een zijstraat ingestuurd, waarin ze telkens heen en terug rijden. Daarna snellen ze via diezelfde as richting de startplaats in Frederiksberg en kennen we de eindwinnaar.

Starttijden Nederlanders

15u25 – Tim Naberman (DSM)

15u37 – Joris Nieuwenhuis (DSM)

15u48 – Tim van Dijke (Jumbo-Visma)

15u55 – Cees Bol (DSM)

15u57 – Timo Roosen (Jumbo-Visma)

16u02 – Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma)

16u16 – Arvid de Kleijn (Rally)

16u23 – Rick Pluimers (Jumbo-Visma)

16u45 – Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

16u47 – Nick van der Lijke (Riwal)

Starttijden Belgen

14u51 – Iljo Keisse (Deceuninck-Quick-Step)

14u54 – Jelle Declerck (Bingoal Pauwels Sauces WB)

15u00 – Jonas Castrique (Bingoal Pauwels Sauces WB)

15u22 – Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces WB)

15u29 – Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise)

15u40 – Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise)

15u42 – Dorian De Maeght (Bingoal Pauwels Sauces WB)

15u44 – Jordi Warlop (Sport Vlaanderen-Baloise)

15u56 – Sébastien Grignard (Lotto Soudal)

15u58 – Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise)

16u01 – Gerben Thijssen (Lotto Soudal)

16u07 – Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB)

16u13 – Thimo Willems (Sport Vlaanderen-Baloise)

16u20 – Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise)

16u41 – Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB)

16u51 – Tosh Van der Sande (Lotto Soudal)

16u53 – Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step)

Starttijden top-10

16u35 – Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo)

16u37 – Lucas Eriksson (Riwal)

16u39 – Rasmus Tiller (Uno-X)

16u41 – Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB)

16u43 – Anthon Charmig (Uno-X)

16u45 – Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

16u47 – Nick van der Lijke (Riwal)

16u49 – Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

16u51 – Tosh Van der Sande (Lotto Soudal)

16u53 – Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step)

