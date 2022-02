Startpresentaties Omloop Het Nieuwsblad weer met publiek en in ’t Kuipke

Nadat vorig jaar de coronacrisis roet in het eten gooide, zullen de deelnemers aan de Omloop het Nieuwsblad dit jaar voorgesteld worden op de oude, vertrouwde plek: ’t Kuipke in Gent. Dat gebeurt bovendien weer met publiek. “We kijken er net als alle fans enorm naar uit om weer samen van de koers te kunnen genieten”, zegt Flanders Classics CEO Tomas Van Den Spiegel.

In 2021 was er een publieksvrije editie van de Omloop Het Nieuwsblad en verplaatste men de start naar de Rysselberghedreef. Op zaterdag 26 februari 2022 is publiek weer welkom en vertrekken zowel de mannen als de vrouwen opnieuw bij ‘t Kuipke. Wel gelden er in deze wielertempel nog bepaalde beperkingen. “’t Kuipke openen voor iedereen, dat kan nog niet, maar wel weer voor een maximale capaciteit van 4.000 wielerfans”, aldus Van Den Spiegel. “Wie graag de startpresentaties bijwoont, zal dus zijn/haar plekje moeten reserveren.”

Daarnaast is de teamzone vanwege coronamaatregelen nog steeds niet toegankelijk voor publiek. Voor de rest krijgen toeschouwers echter alle ruimte. Ook bij de finish in Ninove, waar te zien zal zijn wie Anna van der Breggen en Davide Ballerini opvolgen.