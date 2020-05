Startgelden in de cross onder druk: “Alleen Van Aert en Van der Poel kunnen het zich permitteren om niets van hun prijs af te doen” vrijdag 8 mei 2020 om 10:09

Ook de veldritwereld ontkomt er niet aan om vanwege de coronacrisis aanpassingen te moeten doen. Organisatoren bereiden zich voor op een winter waarin de wedstrijden die door kunnen gaan, minder toeschouwers kunnen ontvangen. Dat zal onder meer gevolgen hebben voor de startgelden.

Door het verschuiven van het wegseizoen, staat ook de kalender onder druk. Op 25 oktober staat vooralsnog de wereldbekerveldrit van Zonhoven gepland. Die krijgt nu concurrentie van Parijs-Roubaix, de Vuelta en de Giro. De Belgische wielerbond wil kijken of het mogelijk is om de veldrit een nieuwe datum te geven. “Er komt een gesprek met een vertegenwoordiging van de organisatoren om te zien wat mogelijk is”, zegt Jos Smets, algemeen directeur van de Belgische wielerbond aan Het Nieuwsblad. “Maar Zonhoven, dat is Wereldbeker. Die kalender wordt door de UCI gemaakt. Toch willen we zien of er geschoven kan worden.”

Startgelden

De nieuwe situatie – waarbij de cross minder toeschouwers kan ontvangen – heeft gevolgen voor de startgelden. Koen Monu – organisator van de veldritten in Zolder,Boom en Mol – geeft aan dat de prijzen zullen moeten zakken. “Het kan niet anders. Enkel Van Aert en Van der Poel kunnen het zich misschien permitteren om niets van hun prijs af te doen. Zij zorgen voor extra publiek en betalen zichzelf grotendeels terug.”

Belgisch kampioen Laurens Sweeck is een van de renners die de gevolgen zal voelen. Voor de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal is het voornaamste dat er crossen door kunnen gaan. “Voor mij had het een mooie winter kunnen worden, maar ik ben realist. De kans dat sponsors afhaken en dat er minder volk naar de cross mag komen, is reëel. En als er minder geld voorhanden is, dan zal dat ook voor ons gevolgen hebben. Het belangrijkste is dat we kunnen crossen.”