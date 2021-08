Stan Van Tricht wordt stagiair bij Deceuninck-Quick-Step

Stan Van Tricht rijdt de komende maanden in het shirt van Deceuninck-Quick-Step. De renner van SEG Racing Academy heeft een stagecontract getekend bij de ploeg van Patrick Lefevere, die op 1 augustus is ingegaan. DirectVelo brengt het nieuws.

Een zege wist de 21-jarige Van Tricht dit seizoen niet te boeken, maar in enkele sterk bezette profwedstrijden kwam de Belg wel tot een aantal ereplaatsen. Zo werd hij zevende in de Ronde van Limburg en zevende in het Circuit de Wallonie.

In Nederland liet Van Tricht twee jaar geleden voor het eerst van zich horen door als tweede te eindigen in Olympia’s Tour. In die wedstrijd boekte hij ook direct een etappezege.