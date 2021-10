Stan Dewulf na eerste profzege: “Ik weet dat ik me al een tijdje goed voel”

Stan Dewulf gaat met een goed gevoel de winter in. Zondag pakte de 23-jarige Belgische renner van AG2R Citroën namelijk zijn eerste profoverwinning in de Boucles de l’Aulne, zijn laatste koers van het seizoen. “Met het winnen van de laatste koers van het seizoen kan ik met veel motivatie voor volgend jaar aan het tussenseizoen beginnen.”

Dewulf was de afgelopen weken al een paar keer dicht bij zijn eerste profoverwinning. Zo reed de 23-jarige renner naar de vijfde plaats in Binche-Chimay-Binche en werd hij vierde in Parijs-Tours, waar hij met Arnaud Démare, Franck Bonnamour en Jasper Stuyven tot het laatst in de race was om de winst. Zondag kwam de beloning voor zijn goede benen in de Boucles de l’Aulne: na een solo bleef hij de Fransen Valentin Madouas en Mathieu Burgaudeau voor. “Ik weet dat ik me al een tijdje goed voel”, vertelt hij na de Franse eendagskoers op de website van zijn ploeg.

“Het parcours was lastig maar we reden als ploeg een geweldige koers. Toen ik op acht kilometer van de finish ging, anticipeerde ik eigenlijk op een mogelijke sprintfinish”, gaat de jonge Belgische renner verder. “Ik ben echt blij met deze eerste zege in de trui van AG2R Citroën. We hadden een geweldig weekend samen en aangezien we het seizoen ook hebben afgesloten met de eindzege in de Coupe de France, konden we ons niet meer wensen”, aldus Dewulf die met een goed gevoel aan de winter kan beginnen.