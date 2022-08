Stagiair Tronchon verrast zichzelf en AG2R met zege in Burgos: “Nog niet ingedaald”

Bastien Tronchon heeft zijn eerste rittenkoers als stagiair bij AG2R Citroën, de Vuelta a Burgos, opgeluisterd met een ritzege. De 20-jarige Fransman was donderdag de beste in de lastige etappe naar Villarcayo, na een sprint-à-deux met landgenoot Pavel Sivakov. “Het is nog steeds niet ingedaald. Ik heb er geen woorden voor”, jubelt Tronchon.

“Het is een ongelooflijke dag”, aldus de etappewinnaar, die de beste bleek van de vroege vlucht. “Ik heb de hele rit vooraan gereden, met als doel om met een zo groot mogelijk voorsprong te hebben voor de beklimming van Picón Blanco. Ik kon die klim oprijden, zonder mij zorgen te maken over de anderen. Ik kwam op die manier net voor de favorieten over de top.”

Tronchon kwam in de afdaling van de Picón Blanco in een kopgroep terecht met Sivakov, die was weggereden bij de favorieten, en medevluchter Joel Nicolau. Die laatste werd in volle finale gelost, waardoor Tronchon en Sivakov samen overbleven. “Ik was gelukkig in staat om in zijn wiel te blijven tot de finish”, blikt hij terug op de ploegsite.

De 20-jarige Tronchon, die in 2019 aansloot bij de juniorenploeg van AG2R en vorig jaar de overstap maakte naar het beloftenteam, is blij met zijn ontwikkeling. “Ik heb de laatste jaren kleine stapjes gezet en ben blij om hier mijn eerste wedstrijd te rijden als stagiair”, geeft hij aan. “Ik hoop dat ik dit kan doorzetten en kan blijven laten zien wat de ploeg van mij verlangt in het restant van dit seizoen.”