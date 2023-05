Sprintzege Stanislaw Aniolkowski in eerste etappe Tour of Hellas

Stanislaw Aniolkowski heeft woensdag de eerste rit-in-lijn van de Tour of Hellas gewonnen. Na een heuvelachtige etappe van ruim 187 kilometer, met start en finish in Heraklion, was de Pool van Human Powered Health de snelste sprinter van een uitgedund peloton.

Twee Nederlanders kleurden de koers op deze tweede dag van de Ronde van Griekenland. Namens ABLOC was het Nils Sinschek die ten aanval trok en daarmee de aanstichter was van de uiteindelijke vroege vlucht. Vijf renners sloten bij Sinschek aan, waaronder Jeroen Meijers van Terengganu Polygon.

Rémi Lelandais (Cross Team Legendre), Vinzent Dorn (Bike Aid), Miltiadis Giannoutsos (Griekse selectie) en Tomasz Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski) waren de andere medevluchters. Zij reden meer dan drie minuten weg van het peloton op het heuvelachtige parcours, maar daar bleef het ook bij. Lange tijd schommelde de voorsprong tussen de twee en drie minuten.

De finale werd gekleurd door drie korte klimmetjes, kort na elkaar. Budzinski reed op de eerste daarvan weg van zijn collega-aanvallers, met nog 30 kilometer op de teller en een voorsprong van ongeveer 50 seconden. Op de laatste klim van de dag werd ook de Pool ingerekend, waardoor een uitgedund peloton zich mocht opmaken voor een snelle finale.

Eerste zege Aniolkowski sinds augusts 2020

De laatste 17 kilometer gingen namelijk grotendeels in dalende lijn richting finishplaats Heraklion. Daar draaide het uit op een chaotische sprint waarin Aniolkowski als winnaar uit de bus kwam. De sprinter van Human Powered Health versloeg Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA) en Tyler Stites (Amerikaanse selectie).

Met Timothy Dupont (zesde), Louis Blouwe (achtste) en Jesper Rasch (negende) eindigden twee Belgen en een Nederlander in de top-10 van de daguitslag. De leiderstrui blijft om de schouders van proloogwinnaar Aaron Gate.