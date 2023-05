Knalstart voor Aaron Gate in Tour of Hellas: titelverdediger wint proloog op Kreta

Aaron Gate heeft de proloog van de Tour of Hellas op zijn naam geschreven. De Nieuw-Zeelander van Bolton Equities Black Spoke, die vorig jaar het eindklassement van de Griekse rittenkoers won, klopte zijn ploeggenoten Rory Townsend en Logan Currie. Een onvervalst een-twee-drietje dus. Gate is vanzelfsprekend ook de eerste leider.

De zes kilometer lange proloog van de Tour of Hellas vond plaats in Heraklion, op Kreta. Het parcours was nagenoeg vlak en speelde de mannen met een grote motor dus in de kaart. De Tsjech Jakub Otruba (ATT Investments) beschikt blijkbaar over zo’n motor, want hij was de beste van de vroege starters.

Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke) was vervolgens de eerste die onder de tijd van Otruba wist te duiken. Hij kwam binnen na zeven minuten en 39 seconden. Op die tijd beet de een na de ander zich stuk. Pas de allerlaatste starter, Townsends ploeggenoot Aaron Gate, wist beter te doen. De eindwinnaar van vorig jaar versloeg Townsend met maar liefst negen seconden.

Bart Lemmen zevende

Op de zevende plek, twintig seconden achter Gate, was Bart Lemmen de eerste Nederlander in de uitslag. Nils Sinschek van het Nederlandse Continental-team ABLOC CT eindigde als 22ste, op 34 seconden van de ritwinnaar.