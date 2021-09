Sprintzege Jasper Philipsen in Parijs-Chauny

Jasper Philipsen heeft zondag met overmacht de overwinning gegrepen in Parijs-Chauny. De sprinter van Alpecin-Fenix was na ruim 205 kilometer de snelste in de massasprint. De Belg versloeg de Italianen Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert) en Alberto Dainese (Team DSM).

Ook zijn laatste drie koersen wist Philipsen al te winnen. Na het Kampioenschap van Vlaanderen, Eschborn-Frankfurt en de GP de Denain mag de 23-jarige sprinter nu ook Parijs-Chauny aan zijn palmares toevoegen.