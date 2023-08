Sprinttroef Dylan Groenewegen trekt met ‘goed gevoel’ naar Renewi Tour

Jayco AlUla hoopt met Dylan Groenewegen goed voor de dag te komen in de (potentiële) sprintetappes in de Renewi Tour (23-27 augustus). De 30-jarige Nederlander is de meest in het oog springende naam bij de Australiërs, maar de formatie mikt niet alleen op Groenewegen.

Voor Groenewegen is de Renewi Tour zijn tweede wedstrijd sinds de Tour de France. Afgelopen zondag reed hij ook al de BEMER Cyclassics. De rappe man maakte in deze Duitse eendagskoers deel uit van de voorste groep, maar kon in de finale niet meedoen om de overwinning: Groenewegen kwam uiteindelijk als zeventiende over de streep. In de komende Renewi Tour hoopt Groenewegen wel op (sprint)succes.

“Ik ben blij dat ik weer kan koersen na de Tour de France. Ik reed een regelmatige Tour, maar ik slaagde er alleen niet in om een etappe te winnen. Na een korte rustperiode ben ik weer gaan trainen voor het laatste deel van het seizoen. Het gevoel is goed en het is altijd leuk om op Belgische wegen te koersen, met zoveel toeschouwers langs de kant van de weg. We staan met een sterke ploeg aan de start en ik hoop dat we kunnen zegevieren in de sprints.”

Focus op klassement

Met Luke Durbridge, Amund Grøndahl Jansen, Blake Quick, Elmar Reinders, Campbell Stewart en Zdeněk Štybar als locomotieven, kan Groenewegen rekenen op een sterke sprinttrein. Jayco AlUla legt echter niet al zijn eieren in het mandje van Groenewegen. “We trekken met een klassiek getinte ploeg naar de Renewi Tour”, schetst ploegleider David McPartland. “We hebben Dylan voor de sprints, maar we hebben ook enkele sterke pionnen voor het algemeen klassement.”

