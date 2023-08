Sprinttreinschakel Miles Scotson volgt Arnaud Démare naar Arkéa-B&B Hotels

Miles Scotson zal Arnaud Démare in 2024 volgen naar Arkéa-B&B Hotels, zoals Arkéa-Samsic vanaf volgend jaar zal heten. De 29-jarige Australiër, die sinds 2019 uitkwam voor Groupama-FDJ, heeft een contract van twee jaar getekend bij het Franse WorldTeam. De afgelopen jaren was Scotson onderdeel van de sprinttrein van Démare.

“Arnaud en ik kennen elkaar na enkele seizoenen erg goed, we zijn goed op elkaar ingespeeld in de sprint”, zegt Scotson in een reactie op de site van Arkéa-Samsic. “We rijden al vijf jaar samen. Ik wilde mee naar zijn nieuwe team. Ik wil Arkéa-B&B Hotels bedanken voor het vertrouwen en de ploegmanager voor het feit dat ik als lead-out kan blijven samenwerken met Arnaud. (…) Onze doelstellingen voor de komende twee jaar zullen zijn om grote koersen te blijven winnen: etappes in de Tour de France, Parijs-Nice en eendaagse klassiekers.”

