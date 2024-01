dinsdag 30 januari 2024 om 11:41

Boy van Poppel moet Arne Marit helpen in Valencia, Bahrain-Victorious mikt op Pello Bilbao

Sprintloods Boy van Poppel werkt in 2024 mindersamen met Gerben Thijssen, de man die hij vorig jaar naar de wereldtop bracht. Wél zet Van Poppel zijn schouders onder het project met Arne Marit, de tweede snelle Belgische man bij Intermarché-Wanty. Te beginnen met de Ronde van Valencia, komende week.

Vanuit Mallorca, waar Gerben Thijssen de tweede seizoenszege voor de ploeg behaalde, zetten Vito Braet, Adrien Petit en Baptiste Planckaert hun programma op Spaanse bodem verder. Sprinter Arne Marit en zijn lead out Boy van Poppel, klimmer Rein Taaramäe en belofte Tim Rex van Wanty-ReUz-Technord verschijnen voor het eerst dit jaar in competitie.

Terwijl Taaramäe voor een klassement mag gaan, ziet de ploeg in rit drie een sprintkans voor Arne Marit. “Nadat Boy de afgelopen twee seizoenen een niet te onderschatten bijdrage geleverd heeft aan de progressie van Gerben Thijssen, is hij afgelopen winter met grote motivatie aan een nieuw project aan de zijde van onze andere Belgische jonge sprinter begonnen. Arne en Boy hebben afgelopen winter al veel tijd met elkaar doorgebracht, tijdens onze collectieve trainingskampen maar ook op eigen initiatief. Nog voor hun eerste wedstrijd zijn ze al naar elkaar toegegroeid, wat goed is om te zien, want een vertrouwensband tussen een sprinter en zijn lead out is essentieel om elkaar tijdens de koers blindelings aan te kunnen voelen”, zegt ploegleider Pieter Vanspeybrouck.

“Na een veelbelovend najaar zijn we ervan overtuigd dat we Arne naar een nog hoger niveau kunnen tillen. Naast een ervaren vaste lead out is het de bedoeling om hem via een wedstrijdprogramma met veel sprintkansen stappen te laten zetten. Op korte termijn kijk ik bijvoorbeeld uit naar de UAE Tour, waarin we een week lang dagelijks de sprint kunnen analyseren en bijsturen. Daarna volgt een lange reeks eendagskoersen waarin we hem als kopman naar voor schuiven. Er is voor hem ook een rol in prestigieuze wedstrijden weggelegd. Hij heeft namelijk de juiste instelling om als sterke man binnen ons collectief te fungeren.”

Andere selecties

Bij Bahrain-Victorious koesteren ze dan weer vooral klassementsambities in Valencia. “Onze hoofdfocus ligt op het verzekeren van een podiumplaats in het algemeen klassement”, stelt ploegleider Roman Kreuziger. “De ervaren Pello Bilbao en co-leider Santiago Buitrago zijn de mannen die het voor ons moeten doen. Bonusseconden kunnen een beslissende factor zijn in de rittenkoers, die spannend zal blijven tot op de slotdag.”

Naast leiders Bilbao en Buitrago, mogen ook knechten Yukiya Arashiro, Kamil Gradek en Rainer Kepplinger, net als sprinterstype Nicolò Buratti en joker Matej Mohorič hun opwachting maken in de Spaanse rittenkoers, die tussen 31 januari en 4 februari op de UCI-kalender staat.