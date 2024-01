maandag 29 januari 2024 om 08:00

Voorbeschouwing: Ronde van Valencia 2024 – Clash tussen Vlasov, Bilbao en McNulty?

De Ronde van Valencia bestaat al bijna een eeuw, maar kende door de jaren heen de nodige financiële en organisatorische problemen. Dat is echter verleden tijd: de Volta a la Comunitat Valenciana beleeft zijn zoveelste jeugd en oogt vitaler dan ooit. WielerFlits blikt vooruit op de 75ste editie!

Historie

Laatste tien winnaars Volta a la Comunitat Valenciana

2023: Rui Costa

2022: Aleksandr Vlasov

2021: Stefan Küng

2020: Tadej Pogačar

2019: Ion Izagirre

2018: Alejandro Valverde

2017: Nairo Quintana

2016: Wout Poels

2008: Ruben Pláza

2007: Alejandro Valverde

* De Ronde van Valencia werd niet georganiseerd van 2009 tot en met 2015.

Uitslag Volta a la Comunitat Valenciana 2023

1. Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) in 19u10m06s

2. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) – op 16s

3. Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) – op 19s

4. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) – op 21s

5. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) – op 25s

Parcours

Woensdag 31 januari, Etappe 1: Benicàssim – Castellón (166 km)

De 75ste editie van de Ronde van Valencia, in het Spaans de Volta a la Comunitat Valenciana, begint op woensdag 31 januari 2024 met een interessante etappe van 166 kilometer van Benicàssim naar Castellón. De renners krijgen onderweg drie beklimmingen voor de wielen geschoven, waaronder de Desierto de Las Palmas-klim. De top van deze beklimming – eentje van tweede categorie – ligt op goed vijftien kilometer van de streep.

Eerder op de dag volgen er met La Bandereta en de Coll de la Basa al twee beklimmingen van respectievelijk tweede en derde categorie, maar spektakel hoeven dan nog niet meteen te verwachten. Daarvoor is het simpelweg nog te ver naar de finish. De beklimming naar Desierto de Las Palmas (7,7 km aan 5%) ligt echter wel op een zeer strategisch punt in de koers, en dus is het maar de vraag of we op dag één aan sprinten toekomen.



Start: 12.11 uur

Finish: tussen 16.05 en 16.25 uur

Donderdag 1 februari, Etappe 2: Canals – Mancomunitat de la Valldigna (164 km)

Het is dus maar de vraag of de openingsrit zal eindigen in een sprint tussen de rappe mannen. Een spurt in rit twee is ook zeker geen sinecure, met de Alto Pla de Corrals – een klim van derde categorie – in volle finale. Daar komt nog eens bij dat er in de beginfase ook aardig moet worden geklommen, waardoor de rappe mannen zeker niet met frisse benen zullen beginnen aan de laatste klim van de dag.

Een geluk bij een ongeluk: de Alto Pla de Corrals is zeker niet de zwaarste beklimming die de renners in deze Ronde van Valencia krijgen voorgeschoteld. Het is ruim vijf kilometer klimmen aan goed 4%, al zijn er ook enkele uitschieters tot 6%. Dit lijkt echter geen onoverkomelijke opdracht voor de snelheidsduivels, en dus sluiten we een sprint met een omvangrijke groep zeker niet uit.



Start: 12.23 uur

Finish: tussen 16.05 en 16.25 uur

Vrijdag 2 februari, Etappe 3: San Vicente del Raspeig – Orihuela (161 km)

In de eerste twee ritten is het misschien nog kantje boord, maar in de derde etappe lijken de sprinters wel aan hun trekken te komen. De rit van San Vicente del Raspeig naar Orihuela is, zeker voor Spaanse begrippen, in de finale behoorlijk vlak. Onderweg volgt er met de Puerto de Albatera (4,5 km aan 7%) nog wel een beklimming van derde categorie, maar de top ligt op ongeveer tachtig kilometer van de finish.

De Puerto de Albatera zal normaal gesproken dan ook geen vuurwerk opleveren, en de grotendeels vlakke finale naar Orihuela nodigt ook niet echt uit tot aanvallen. De stad Orihuela ligt aan de oevers van de rivier de Segura. Ook het vermelden waard: het is de geboorteplaats van Bernardo Ruiz (1925-), de winnaar van de Vuelta van 1948 en tevens de oudste nog levende winnaar van een grote ronde.



Start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.05 en 16.25 uur

Zaterdag 3 februari, Etappe 4: Teulada Moraira – Vall D’Ebo (175 km)

‘Een vlakke rit’ is zeker geen goede omschrijving voor de voorlaatste etappe van de Ronde van Valencia. De vierde rit mogen we zonder enige twijfel omdopen tot de koninginnenrit van de ronde. De renners bedwingen tussen startplaats Teulada Moraira en de finish in Vall D’Ebo ruim 3.6000 hoogtemeters. De Puerto de Benimantell, Puerto de Confrides, Puerto de la Cabaña en Puerto de Tollos zullen de renners al flink afmatten.

De koers zal normaliter ontploffen op de flanken van de Alto del Miserat (5 km aan 10,5%, met een piek tot 20%). De top van deze lastige beklimming ligt op minder dan vijftien kilometer van de finish en dit biedt mogelijkheden voor de renners met aanvallende intenties. De laatste kilometers van deze rit zijn ook niet van de poes, aangezien het wegdek dan ook nog stevig (bijna 8%) omhoog loopt.



Start: 12.46 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.30 uur

Zondag 4 februari, Etappe 5: Bétera – Valencia (93 km)

Eenmaal aangekomen in Vall D’Ebo, de finishplaats van de vierde en voorlaatste etappe, is het zwaarste achter de rug. Al moeten de klassementsrenners nog wel op hun hoede zijn voor een korte doch explosieve slotrit. Net als in de voorbije editie van de Ronde van Valencia trekken de renners over de bijzonder pittige La Frontera-klim (met percentages tot wel 18%), op weg naar eindbestemming Valencia.

In de laatste pakweg veertig kilometer worden de vlakke wegen opgezocht. Dat er echter nog veel kan gebeuren in deze slotrit, liet Rui Costa vorig jaar zien in de 74ste editie van de Ronde van Valencia. De Portugese oud-wereldkampioen begon als de nummer zes in het klassement aan de slotetappe naar Valencia, maar slaagde er na een knotsgekke rit en finale nog in om Giulio Ciccone uit de leiderstrui te rijden.



Start: 15.06 uur

Finish: tussen 17.10 en 17.20 uur

Favorieten

Vorig jaar deden er nog tien WorldTeams mee aan de Ronde van Valencia, dit jaar zijn het er ‘slechts’ zeven. Wat vanuit Nederlands oogpunt meteen opvalt, is dat Visma | Lease a Bike ontbreekt op de deelnemerslijst. De Nederlandse sterrenformatie kiest dit jaar voor een andere seizoensopbouw. Dit mag de pret echter niet drukken: met BORA-hansgrohe, UAE Emirates, Bahrain Victorious, Jayco AlUla en Movistar staan er nog genoeg interessante ploegen aan het vertrek.

Daarnaast doen negen ProTeams en drie continentale formaties mee aan deze vijfdaagse wielerkoers, en dus spreken we van een startveld van in totaal negentien teams. Voor de eindzege kijken we allereerst naar de WorldTeams, en dan met name BORA-hansgrohe en UAE Emirates. De Duitse formatie komt met een – op papier – zeer sterke selectie op de proppen, met daarbij meerdere kanshebbers op de eindzege.

De 27-jarige klimmer Aleksandr Vlasov krijgt wat ons betreft het predicaat ’topfavoriet’ opgeplakt. De ronderenner weet namelijk hoe het is om te zegevieren in de Ronde van Valencia. Twee jaar geelden ging Vlasov er met de eindzege vandoor, door af te rekenen met niemand minder dan Remco Evenepoel. Vorig jaar speelde hij ook een van de hoofdrollen, maar werd hij uiteindelijk vijfde. Vlasov is met andere woorden altijd goed, zo vroeg op het seizoen. Dat bewees hij ook al in zijn eerste koersen van 2024, in de Challenge Mallorca.

Vlasov is echter niet de enige renner binnen het kamp van BORA-hansgrohe, die gebrand is op een goed resultaat. Voor Jai Hindley is de Ronde van Valencia zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Het is met andere woorden nog even afwachten, hoe het met zijn vorm is gesteld. Een goede Hindley hoeft bergop echter voor niemand onder te doen, en kan misschien wel profiteren van de aanwezigheid van ploegmaat Vlasov. Verder heeft BORA-hansgrohe – met Lennard Kämna en Giovanni Aleotti – nog twee interessante outsiders in de gelederen.

BORA-hansgrohe rekent in de Ronde van Valencia kortom op zwaar geschut, maar ook de ploeg van UAE Emirates mag er wezen. Het is nog even wachten op het seizoensdebuut van Tadej Pogacar, maar de formatie uit het Midden-Oosten heeft met Brandon McNulty en Pavel Sivakov twee zeer capabele vervangers in huis. Sivakov maakt op Valenciaanse bodem zijn debuut voor UAE Emirates en zal ongetwijfeld meteen zijn stempel willen drukken. McNulty reed daarentegen al wat wedstrijden op Mallorca en maakte reeds een zeer sterke indruk.

Sivakov en McNulty zijn de meest in het oog springende namen namens UAE Emirates, maar de ploeg heeft nog een derde en zelfs vierde ijzer in het vuur met Jay Vine en Felix Großschartner. De Australische klimmer en zijn Oostenrijkse collega trappen in Valencia hun eerste wedstrijdkilometers van 2024 weg. De vraag is of ze de komende dagen voornamelijk in dienst zullen rijden, of ook de ruimte krijgen om zelf te schitteren. Met een renner als Jay Vine weet je maar nooit. De 28-jarige coureur is bijzonder grillig, maar op goede dagen niet te houden.

Er is een kans dat de 75ste editie van de Ronde van Valencia zal uitdraaien op een clash tussen de twee genoemde topteams, maar er zijn altijd extra kapers op de kust. Neem nu Bahrain Victorious, dat met Pello Bilbao ook mag hopen op een knalprestatie. De 33-jarige Bask is de regelmaat zelve en kent een zeer aardige track record als het aankomt op deze wedstrijd. Zo stond hij in 2019 (3e) al eens op het eindpodium. Bilbao krijgt met Matej Mohoric en Santiago Buitrago nog twee sterke renners mee in steun, die we ook zeker niet mogen uitvlakken in de strijd om de eindoverwinning.

Jayco AlUla trekt ook met een sterke selectie naar de Ronde van Valencia. Michael Matthews is de man voor de sprints, Eddie Dunbar en Filippo Zana zijn dan weer de aangewezen renners om een goed klassement te rijden. Voor de Ier en Italiaan is het feit dat er geen tijdrit is opgenomen in het parcours, zeker geen nadeel. Thuisformatie Movistar zal dan weer hopen op een uitschieter van Einer Rubio of nieuwkomer Pelayo Sánchez. Die laatste won zaterdag al met verve de Trofeo Pollença-Port d’Andratx. Over een binnenkomer gesproken!

Wie we verder nog in de gaten moeten houden? We zijn heel erg nieuwsgierig naar het debuut van Sam Oomen in het truitje van Lidl-Trek. De 28-jarige Nederlander hoopt bij de Amerikaanse ploeg meer zijn eigen dromen na te jagen en zal graag goed uit de startblokken willen schieten. Let ook op zijn Oostenrijkse ploeggenoot Patrick Konrad. Verder is het uitkijken naar Carl Frederik Hagen (Q36.5), Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) en Ander Okamika (Burgos-BH).

Sprinters

Voor de pure sprinters valt er – buiten de derde etappe – niet veel te halen in de Ronde van Valencia. Maar de rappe mannen die hun hand niet omdraaien voor een bergje hier en daar, komen zeker aan hun trekken. In de eerste, tweede en vijfde etappe is een sprint met een wat groter groep namelijk niet uitgesloten. Michael Matthews zal het graag horen. De Australiër is snel aan de meet, maar moet het onderweg hebben van een wat zwaarder koersverloop.

De renner van Jayco AlUla zal vier van de vijf etappes met rood hebben omcirkeld in het routeboek. Aan vertrouwen geen gebrek bij Bling, aangezien het in zijn tweede koers van 2024 – de Ruta de la Cerámica – al raak was. Matthews zal het in de Valencia-sprints vooral moeten opnemen tegen de razendsnelle Italiaan Jonathan Milan, die nieuw is bij Lidl-Trek. De winnaar van de puntentrui in de voorbije Giro d’Italia vormt met Simone Consonni een gevaarlijke sprinttandem.

De echte topsprinters – denk aan Jasper Philipsen, Olav Kooij en Dylan Groenewegen – staan niet aan de start van de Ronde van Valencia. De sprinters van de tweede lijn, zijn wel in grote getale aanwezig. We denken dan aan Boy van Poppel en Adrien Petit (Intermarché-Wanty), Nicolò Parisini (Q36.5), Miguel Ángel Fernández (Equipo Kern Pharma), Luca Colnaghi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Manuel Peñalver en Giovanni Lonardi (Team Polti-Kometa).

De meeste etappes zullen alleen niet eindigen in een traditionele massasprint. In een sprint van een omvangrijke groep, zullen ook de rappe puncheurs hun kans wagen. Daarmee doelen we op Nicolò Buratti (Bahrain Victorious), Felix Engelhardt (Jayco AlUla), Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA), Antinio Angulo (Burgos-BH), Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Alexander Salby (Bingoal WB) en Nederlander Alex Molenaar (Iles Balaers Arabay Cycling).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Aleksandr Vlasov

*** Brandon McNulty, Pello Bilbao

** Pavel Sivakov, Santiago Buitrago, Eddie Dunbar

* Jai Hindley, Filippo Zanna, Jay Vine, Pelayo Sánchez

Website organisatie

Weer en TV

Het belooft een droge editie van de Ronde van Valencia te worden. Van zomerse temperaturen is geen sprake, maar met 16 tot 17 graden Celsius is het alsnog prima fietsen. Er veel neerslag wordt er dus niet verwacht, al krijgt de zon vanwege de bewolking ook niet altijd de kans om door te breken.

De Ronde van Valencia is ook dit jaar weer te zien op Eurosport 1 en via de online kanalen van Eurosport en Discovery+. Wielerfans kunnen dagelijks inschakelen om 15.00 uur. Houd de tv-gids in de gaten voor de exacte uitzendtijden.