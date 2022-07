Sprintersploegen zijn de controle kwijt – WIELERFLITS UPDATE #16

Video

Heel even leek het erop alsof we zondag in de rit van Rodez naar Carcassonne een nieuwe leider in de Tour de France 2022 zouden hebben. Jumbo-Visma was echter te gehecht aan het geel, waardoor vroege vluchter Louis Meintjes binnenschot werd gehouden. In de WielerFlits Update alles over Michael Matthews, Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar en sprinten in Carcassone!

De snelle mannen zien in de rit van zondag een extra kans op glorie, naast de twee quasi-gegarandeerde sprintkansen in het slotweekend. Maar komt het wel zo ver? Taco van der Hoorn heeft namelijk zijn zinnen op deze etappe gezet en dan weet je het vaak wel: het peloton heeft zondag een hels karwei om de vroege vlucht terug te halen.

Toch gaan de sprintersploegen daar wel voor. BikeExchange-Jayco won zaterdag weliswaar door een sterk optreden van Michael Matthews, vrijdag waren ze nog de schlemiel van de Tour door hun zinloze late jacht op de sterke kopgroep. Dat gaat niet nog eens gebeuren en ook Caleb Ewan vocht zich niet naar het einde van rit veertien om zondag geen sprintkans af te dwingen. Onze verslaggevers Maxim Horssels en Youri IJnsen praten je volledig over alles bij in de nieuwe WielerFlits Update!

Beluister de podcast hier:



