Sprintaantrekker Mørkøv over Bennett: “We hebben blind vertrouwen in elkaar” dinsdag 8 september 2020 om 20:04

Sam Bennett boekte vandaag zijn eerste ritzege in de Tour de France en was na afloop bijzonder emotioneel. De Ierse kampioen kon in de finale weer rekenen op Michael Mørkøv, die Bennett uitstekend wist te piloteren in de laatste honderden meters. “Sam zit altijd in mijn wiel en verliest dat wiel nooit”, aldus Mørkøv.

Sporza sprak na afloop van de etappe met de ervaren Deen. De 35-jarige Mørkøv is lovend over zijn jongere ploeggenoot. “Sam is een van de beste sprinters waarmee ik heb samengewerkt. Of we hebben gecommuniceerd in de finale? Nee, Sam zegt niets maar we hebben een blind vertrouwen in elkaar. Dit is ook voor mij geweldig.”

“Ik ben hier om Sam aan overwinningen te helpen. Dat is mijn job. Ik deed mijn eigen ding in de laatste kilometer en hij kon het afmaken. De ploegleiders wisten ons voor de start te motiveren. Patrick (Lefevere, red.) is hier en dat motiveert ook. We wilden vandaag echt de zege pakken met Sam. We bleven goed voorin en hij beschikte over de juiste benen.”

Bennett is na zijn ritzege ook de nieuwe drager van de groene trui. Het verschil met zijn naaste belager Peter Sagan is nu 21 punten. “Of we de groene trui nu gaan verdedigen? Absoluut! Het winnen van de groene trui is een droom van iedere sprinter. Het is zelfs al geweldig om een paar dagen in die trui te fietsen. Het is voor een sprinter vergelijkbaar met het dragen van de gele trui.”