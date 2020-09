Sam Bennett in tranen na ritzege in Tour de France: “Hier droom je van” dinsdag 8 september 2020 om 17:38

Sam Bennett heeft voor het eerst in zijn carrière een etappe in de Tour de France gewonnen. De sprintkopman van Deceuninck-Quick-Step had al ritzeges in de Giro d’Italia en de Vuelta a España achter zijn naam, maar zocht nog naar die ritzege in de Tour. Bennett werd tijdens het flashinterview emotioneel. “Het is gelukt en ik ben in shock”, zei hij.

“Ik wil iedereen bedanken”, aldus de Ierse kampioen. “Iedereen van de ploeg en Patrick Lefevere, om mij deze kans te geven. Iedereen die mij hier gebracht heeft, mijn vrouw, iedereen om mij heen.”

Pas in zijn derde Tour de France schiet Bennett raak. “Je droomt van het winnen van een Touretappe en denkt dat het niet gaat gebeuren, maar dan lukt wel. Het heeft mij lang gekost om dit te behalen. Oh man…”, zei hij in tranen.

De sprint op Île de Ré ging op hoge snelheid. Bennett werd perfect naar de laatste rechte lijn geloodst door Michael Mørkøv. Toch was de sprinter onzeker. “Ik vergat een jump te plaatsen op de streep, dus ik dacht dat Ewan me pakte”, legt hij uit. “Ik dacht dat ik te laat ging. Maar ik ging zelf de sprint aan en dacht dat ik een te zware versnelling gestoken had. Gelukkig kon ik het afronden.”