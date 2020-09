Tour 2020: Sam Bennett sprint naar eerste ritzege, Roglic blijft leider dinsdag 8 september 2020 om 17:20

Sam Bennett heeft de tiende etappe van de Tour de France 2020 gewonnen. De Ierse kampioen van Deceunick-Quick-Step won na een zeer nerveuze etappe op het eiland île de Ré, voor Caleb Ewan en Peter Sagan. Bennett neemt ook de groene trui over van Sagan, Primož Roglič blijft leider.

De Tour de France ging na de eerste rustdag verder met een vlakke etappe langs de westkust van Frankrijk, maar voor de start was het coronavirus het gesprek van de ochtend. Alle renners en mensen binnen de omkadering werden namelijk getest op het virus, vanochtend werden de uitslagen naar buiten gebracht door organisator ASO. Er werden in totaal 841 testen uitgevoerd.

Tour gaat verder zonder Prudhomme, twee Zwitsers in de aanval

Het goede nieuws is dat alle renners negatief werden bevonden, het slechte nieuws is dat niemand minder dan Tourbaas Christian Prudhomme en vier stafleden van respectievelijk Cofidis, AG2R La Mondiale, INEOS Grenadiers en Mitchelton-Scott de Ronde van Frankrijk moesten verlaten na een positieve test. Zonder Prudhomme in de volgwagen begonnen de coureurs om 13.45 uur aan een potentiële waaieretappe.

Vlak na de start probeerden twee Zwitsers weg te rijden uit het peloton, dat wel zin had in een tweede opeenvolgende snipperdag. Stefan Küng en Michael Schär wisten al snel een voorsprong bijeen te rijden van amper twee minuten, maar echt veel voorsprong kregen de twee vluchters niet. In het peloton zagen we al snel een mannetje van Lotto Soudal (voor Caleb Ewan) en Deceuninck-Quick-Step (in dienst van Sam Bennett) de boel controleren.

Nervositeit in het peloton

Alle ingrediënten waren dus aanwezig voor een geschiedenisloze etappe langs de kust, aangezien de wind dit keer niet in waaierstand stond. Toch kregen de aanvallers bijzonder weinig ruimte, zo was het verschil met nog honderd kilometer te gaan slechts een halve minuut. In het peloton waren de ploegen bijzonder nerveus voor eventuele waaiers, al stond de wind verre van perfect voor een dagje waaierrijden.

Toch probeerde Deceuninck-Quick-Step, met nog 102 kilometer op de koersteller, de boel op de kant te zetten. Het peloton werd op een lint getrokken en de mindere goden werden er onverbiddelijk uitgewaaid, maar écht scheuren deed het niet. De spanning in het peloton bereikte echter wel een kookpunt en niet veel later werd er flink gevallen door onder meer Sam Bewley, Robert Gesink en Nicolas Roche.

Nieuwe valpartij met Pogačar en Martin

Gesink en Roche konden na enig oponthoud weer door, maar Bewley bleek niet meer in staat om verder te fietsen en moest dan ook opgeven. In het peloton zagen we nog steeds Deceuninck-Quick-Step op kop beuken, maar de Belgische formatie besloot het initiatief uit handen te nemen. Hierdoor keerde de rust weer terug in het peloton, vroege vluchters Küng en Schär waren inmiddels al bijgehaald.

De renners reden na de eerste valpartij met Gesink/Roche breeduit over de weg, waardoor de gevallen en geloste renners de kans hadden om terug te keren. Het peloton bleef echter rekening houden met waaiers en dus bleef het dringen geblazen op de smalle Franse kustwegen. De coureurs konden een tweede valpartij, op 64 kilometer van de finish, echter niet vermijden en dit keer waren Tadej Pogačar en Guillaume Martin de bekendste ‘slachtoffers’.

Sagan versus Bennett bij de tussensprint

Pogačar en Martin kwamen relatief ongeschonden uit de valpartij en reden al snel weer van voren, maar een ploegmaat van de Sloveen, Davide Formolo, moest met heel wat schaafwonden zijn weg vervolgen. In het peloton keerde de rust weer terug, al reden de renners wel in gestrekte draf naar de tussensprint (op 45 kilometer van de streep) in Chatelaillon-Plage. Matteo Trentin pakte er de volle buit, voor Peter Sagan en Sam Bennett.

Met nog 35 kilometer te gaan zagen we het bekende geel-zwart niet vooraan in het peloton. Jumbo-Visma bekeek het allemaal vanop de tweede rij, vooral INEOS Grenadiers, EF Pro Cycling, Deceuninck-Quick-Step en Bahrain McLaren reden op kop. Het peloton reed richting de brug naar het finisheiland Île de Ré, waar de wind vol in de kant stond. Warren Barguil moest nog voor de brug in de achtervolging, na een valpartij met een ploegmaat van Arkéa-Samsic.

Chaos troef langs de westkust

In de laatste dertig kilometer moesten de coureurs heel wat draaien en keren langs de kust, over smalle en daardoor verraderlijke wegen. Nieuwe valpartijen waaiers lagen constant op de loer, en dus zagen we de klassementsrenners met hun treintjes naar voren rijden. INEOS Grenadiers besloot het commando over te nemen met nog twintig kilometer te fietsen en dit bleek het begin van een nieuwe waaierstrijd tussen de beste ploegen.

Op achttien kilometer van de finish scheurde het peloton opnieuw, helemaal na een nieuwe valpartij op een van de vele vluchtheuvels. Jonas Koch van CCC leek fysiek gezien het grootste slachtoffer, maar ook Julian Alaphilippe, Miguel Ángel López (de nummer negen in het klassement) en Alejandro Valverde werden opgehouden door de crash. Er was echter nog genoeg tijd voor López en Valverde om weer aan te sluiten, aangezien de wind niet ideaal stond.

Waaiers blijven uit, Bennett snelt naar de zege

In het inmiddels uitgedunde peloton wilde geen enkele ploeg de kastanjes uit het vuur halen, waardoor alles weer in elkaar schoof en we gegroepeerd aan de laatste tien kilometer begonnen. Jumbo-Visma nestelde zich weer op kop met man-in-vorm Wout van Aert en de Noorse hardrijder Amund Grøndahl Jansen. In de slotkilometers bleven waaiers uit, waardoor we na een hectische etappe een uitgedunde groepsspurt kregen.

Team Sunweb probeerde ook vandaag weer een ideale lead-out te verzorgen voor sprinter Cees Bol. De trein van de Duitse formatie oogde imposant, maar Team Sunweb kwam net te vroeg op kop om Bol naar de zege te piloteren. Sam Bennett bleek uiteindelijk de snelste sprinter na een razendsnelle finale. Ewan moest ditmaal genoegen nemen met de tweede plek, Sagan kwam als derde over de streep.

Het is voor de Slowaak zijn beste rituitslag in deze Tour, maar toch moet hij de groene trui inleveren bij ritwinnaar Bennett. In het klassement zijn er weinig verschuivingen. Roglič mag ook morgen in de gele trui rondfietsen, Egan Bernal, Guillaume Martin, Romain Bardet en Nairo Quintana maken de top-5 vol. Morgen krijgen de renners weer een relatief vlakke etappe voorgeschoteld naar Poitiers.