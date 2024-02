Sporza legt uit waarom tv-uitzending Omloop Het Nieuwsblad pas laat begon

Sporza heeft gereageerd op de vele vragen van kijkers waarom de tv-uitzending van de Omloop Het Nieuwsblad laat begon. De finale van de Vlaamse openingsklassieker was al vroeg geopend, maar dat was niet op tv te zien. Pas 75 kilometer van de finish volgden de live-beelden. Volgens Jurgen Switsers, chef live bij Sporza, heeft dat meerdere redenen.

Volgens Switsers is het het maken van een tv-uitzending van een wielerkoers erg complex. “Het is lang een openbaar parcours, maakt van onze captatieploeg een reizend gezelschap”, zegt hij op de website. “Bij een vliegtuig bijvoorbeeld moet je rekening houden met een bepaalde autonomie, ze kunnen dus maar een beperkt aantal uren vliegen. Breekt een koers vroeg open – iets dat in tegenstelling tot vroeger steeds vaker gebeurt – dan kan het vliegtuig niet sneller de lucht in, want je zit met strenge regels rond de opstijgslots.”

Het is ook een kostenkwestie. “Koers in beeld brengen is een dure productie, dat is nu eenmaal de realiteit”, erkent de Sporza-chef. “Een wedstrijd van vijf uur volledig uitzenden, dat zorgt voor een hoog oplopende technische en personeelskost. We moeten onze middelen zo efficiënt mogelijk inzetten en focussen ons logischerwijs op de finale.”

‘Vroege uitzending Eurosport was tegen gemaakte afspraken in’

Dan was er ook nog onduidelijkheid over beelden waarover Eurosport al wel beschikte, maar die Sporza niet uitzond. Dat gaat volgens de sporttak van de VRT om repetitie-beelden. “Een halfuur voor de uitzending gaat het vliegtuig in de lucht. Een kwartier vooraf worden er (test)beelden gedraaid om de apparatuur en communicatie te testen. Alleen is dat materiaal nog niet bedrijfszeker genoeg om uitgezonden te worden”, schetst Sporza.

“Dat Eurosport tóch de beelden de huiskamers instuurde, was tegen de gemaakte afspraken in en zorgde voor nog meer onbegrip rond de late start van de live-uitzending.”