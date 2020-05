Sportwedstrijden kunnen na 1 september doorgaan, wel zonder publiek woensdag 6 mei 2020 om 20:58

Vanaf 1 september mogen sportwedstrijden weer doorgang vinden, maar wel zonder publiek. De Nederlandse regering heeft dat woensdagavond bekendgemaakt. Het is onderdeel van de versoepeling van de maatregelen om het coronavirus niet verder te laten verspreiden.

Per 1 september zijn alle contactsporten en binnensporten weer toegestaan, inclusief de wedstrijden. Dat geldt ook voor wielrennen. Hierbij geldt de kanttekening dat het coronavirus geen nieuwe opleving moet krijgen, waardoor de maatregelen weer aangescherpt moeten worden.

Deze versoepelingen zijn op het eerste oog goed nieuws voor de Boels Ladies Tour (1-6 september) en de Amstel Gold Race voor mannen en vrouwen (10 oktober). Deze WorldTour-wedstrijden in Nederland zijn gisteren door de UCI genoemd op de nieuwe najaarskalenders, mits de maatregelen niet teruggedraaid moeten worden.

Daarnaast is vanaf 11 mei buitensporten voor iedereen weer toegestaan, als anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Wel wordt geadviseerd om druktes te mijden en bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

Voor andere evenementen in Nederland met veel publiek zoals festivals en concerten, die verboden zijn tot 1 september, wordt later nog een beslissing genomen door het kabinet. Mogelijk wordt dan ook extra duidelijkheid gegeven over wieler- en andere sportwedstrijden.