Sportwedstrijden in Nederland mogen drie weken lang enkel doorgaan zonder publiek

De aangescherpte coronamaatregelen die het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd, hebben ook invloed op de sport. Vanaf morgenavond zes uur is publiek bij sportwedstrijden, zowel bij de professionals als amateurs, drie weken lang niet toegestaan. De 1,5-meterregel treedt opnieuw in werking, behalve tijdens het sporten.

Het allereerste officiële Nederlands kampioenschap gravelracen morgen valt nog niet onder de verscherpte maatregelen, omdat de wedstrijden door en rond Epe ’s ochtends en in de middag worden afgewerkt. Voor de Nederlandse kampioenschappen ploegachtervolging en teamsprint (die voor 21 november op de agenda staan) hebben de maatregelen wèl consequenties, net als voor de nationale veldritten.

De organisaties van de wereldbekerveldritten van Rucphen en Hulst moeten de ontwikkelingen van de komende weken afwachten. Camiel van den Bergh, de parcoursbouwer van de cross in Rucphen (18 december), liet aan WielerFlits weten dat woensdag een overleg met de gemeente gepland staat. “Ik hoop dat we het evenement kunnen organiseren. Ikzelf zal er in ieder geval voor blijven vechten.”

De cross van Hulst staat twee weken later op de agenda, op 2 januari. “Er is een plan B, zonder publiek”, kondigde Bram De Brauwer van het organiserend comité al aan, mocht het nodig zijn. “En we hebben ook nog een Plan C in Perkpolder. Maar voorlopig gaat alles door zoals gepland. Het duurt nog zevenenhalve week tot de cross en de lockdown is maar voor drie weken. Dat betekent dat er daarna nog vier weken zijn. En op vier weken kan er veel veranderen.”

De aangescherpte maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot zaterdag 4 december.

Om het aantal coronabesmettingen af te remmen, gelden vanaf morgen 18.00 uur nieuwe maatregelen. Dit betekent het voor de sport ⬇️#coronavirus — NOC*NSF (@nocnsf) November 12, 2021