Sporttribunaal CAS wijst beroep André Cardoso af

Het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) heeft het beroep van André Cardoso tegen zijn vierjarige dopingschorsing afgewezen. Dat maakte de UCI vandaag bekend.

Het CAS bevestigde dat Cardoso de antidopingregels had overtreden en handhaafde de vierjarige schorsing, die hem in november 2018 door de UCI was opgelegd. De Portugese renner, die voor onder meer Garmin Sharpe, Cannondale en Trek-Segafredo heeft gekoerst, testte in juni 2017 bij een out-of-competition controle positief op EPO.

Ook werd bevestigd dat de overtreding ‘op basis van de onderzoeksresultaten en ondersteunend deskundig bewijs’ was vastgesteld. De UCI laat in een persbericht weten tevreden te zijn met de uitspraak. “Dit weerspiegelt de vastberadenheid van de UCI om dopingovertredingen in de sport te vervolgen en de inzet van de UCI om schone atleten te beschermen.”

Ten slotte meldt de UCI dat Cardoso een proces bij het Zwitserse Federale Hooggerechtshof heeft aangespannen om de uitspraak van het CAS nietig te verklaren. “De schorsing van de heer Cardoso blijft van kracht in afwachting van de uitkomst van die zaak, tenzij het Hooggerechtshof anders beslist”, aldus de UCI.

Cardoso’s schorsing loopt af op zaterdag 26 juni.