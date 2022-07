Sportieve Jonas Vingegaard oogst lof: “Je rijdt niet door als iemand op de grond ligt”

Niets lijkt Jonas Vingegaard nog in de weg te staan om de eindzege in de Tour de France 2022 binnen te halen. De 25-jarige Deense kopman van Jumbo-Visma staat met een riante voorsprong in de gele trui. Die overwinning willen ze bij de Nederlandse ploeg pas zondagavond vieren, maar Vingegaard won donderdagmiddag wel iets anders: de harten van de fans met zijn sportieve gebaar in de richting van Tadej Pogacar.

In de afdaling van de Col de Spandelles redde hij eerst zichzelf met een miraculeuze move na een slippertje in een bocht. Een paar minuten later dook de Sloveen iets te gretig een bocht in, waarna hij ten val kwam toen hij aanzette. Het ‘oe’ en ‘ah’ schalde door het publiek bovenop Hautacam. De geletruidrager liet zich toen van zijn beste kant zien door te wachten op Pogacar. Dat kon op applaus van hetzelfde publiek rekenen. Toen de Sloveen zijn rivaal daarna de hand toereikte om hem te bedanken, gingen de handen nog harder op elkaar.

Ploegbaas Richard Plugge vond dat zijn renner de goede keuze heeft gemaakt. “Dat is normaal, toch?”, vertelt hij aan WielerFlits. “Je wilt de strijd – dat vind ik, maar Jonas ook – niet op die manier beslissen. Wat er nu gebeurt is dat je gewoon een gevecht krijgt. Pogacar krijgt nog de kans krijgt om aan te vallen. Dat het dus een gevecht op de fiets is en niet door een crash. Je gaat niet doorrijden als iemand op de grond ligt.” Grischa Niermann sluit zich daarbij aan: “We wilden Pogacar vandaag op de laatste klim verslaan en dat is gelukt.”

Ook vanuit UAE Emirates was er niets dan lof voor het sportieve gebaar van Vingegaard. “Chapeau voor hem”, begint Mauro Gianetti zijn relaas. “Niet alleen voor zijn ritzege en zijn Tour de France, maar ook wat hij deed nadat Tadej ten val kwam. Jonas is een gentleman, een goede renner en een waardige kampioen. Hij en zijn ploeg verdienen deze Tourzege.” De Deen kwam bij WielerFlits ook terug op het voorval. “Hij bedankte me, waarop ik zei dat ik natuurlijk zou wachten. Ik wilde niet doorrijden na een val van hem. Dat zal ik nooit doen.”

De etappe stond sowieso bol van de sportieve momentjes. Eerst al koelde Astana Qazaqstan-renner Aleksandr Riabushenko met zijn bidon collega Pogacar, een oudploegmaat van hem. En na de finish zocht Merijn Zeeman zijn concurrent Gianetti op, waarna de twee elkaar na een handshaketoespraken. “We doen aan sport en daarin kun je winnen of als tweede eindigen”, vertelt de Zwitser. “Ik denk dat het normaal is als je de complimenten en de felicitaties. Ze rijden een ongelooflijke Tour, dus dat hebben ze echt verdiend.”