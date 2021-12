Sportgala: Van Vleuten, Lavreysen en Kimmann maken nog altijd kans op sportprijzen

Annemiek van Vleuten, Harrie Lavreysen en Niek Kimmann hebben de voorselecties voor de titels Sportvrouw en Sportman van het Jaar overleefd. De wielrenners maken deel uit van de laatste drie genomineerden, die zondagavond door NOC*NSF zijn bekendgemaakt.

Annemiek van Vleuten won afgelopen zomer olympisch goud op de individuele tijdrit en zilver tijdens de wegwedstrijd. “Naast haar hele carrière, wat hier niet meetelt in de beoordeling, heeft ze weer fantastisch gepresteerd op de Olympische Spelen en in andere koersen”, aldus oud-volleyballer Bas van de Goor, die voorzitter is van de vakjury van het Sportgala.

In de strijd om de titel Sportvrouw van het Jaar neemt Van Vleuten het op tegen shorttrackster Suzanne Schulting en atlete Sifan Hassan. Van de shortlist zijn Anna van der Breggen, Kirsten Wild, Ellen van Dijk en Shanne Braspennincx afgevallen.

Nik Kimmann en Harrie Lavreysen

Bij de mannen maken twee wielrenners kans op de titel Sportman van het Jaar, maar daar zitten Mathieu van der Poel en Jeffrey Hoogland niet bij. Het zijn BMX’er Niek Kimmann en baansprinter Harrie Lavreysen die genomineerd zijn. Beiden grepen in Tokio olympisch goud.

Kimmann won, ondanks een opmerkelijke valpartij en scheur in zijn knie, goud op de BMX en werd daarna ook wereldkampioen. Lavreysen won dan weer goud op de sprint en met de teamsprinters. Ook veroverde hij olympisch brons op de keirin. Daarnaast reeg hij de titels aaneen op het WK en het EK baanwielrennen.

De tegenstand is echter immens voor Kimmann en Lavreysen, want de derde genomineerde is Max Verstappen. De Nederlandse autocoureur won zondag een historische Formule 1-titel voor Nederland na een bloedstollend gevecht met zijn concurrent Lewis Hamilton.

Criteria van de vakjury

De vakjury heeft deze sporters geselecteerd op basis van vijf criteria: de mondialiteit van de sport, de prestatiedichtheid, het niveau van het evenement, de impact op het Nederlandse publiek en de vraag of het onderdeel een bijnummer of een hoofdnummer is.

Op 22 december wordt tijdens het NOS | NOC*NSF Sportgala bekend wie de sportprijzen winnen. De twee dagen daarvoor kan door de vakjury, ruim 800 topsporters en sportcoaches online gestemd worden.

Andere categorieën De Nederlandse baansprinters doen nog altijd mee om Sportploeg van het Jaar te worden. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli waren onverslaanbaar in 2021. De concurrentie komt van de Nederlandse hockeyvrouwen en de Nederlandse roeiploeg mannen-dubbelvier. Onder meer Jumbo-Visma heeft de laatste drie niet gehaald in deze categorie. Handbiker Jetze Plat maakt kans op de titel Paralympisch sporter van het Jaar. Hij neemt het op tegen rolstoeltennisster Diede de Groot en de vrouwen-rolstoelbasketbalsters. Hugo Haak is in de race om de titel Sportcoach van het Jaar. De bondscoach van de Nederlandse baansprinters, die zijn vertrek onlangs aankondigde, heeft Laurent Meuwly (coach van Nederlandse atleten op 400 meter en 4×400 meter) en Eelke van der Wal (bondscoach para-wielrenners). Voor Merijn Zeeman van Jumbo-Visma is geen plek bij de laatste drie.