Sport Vlaanderen-Baloise hoopt op uitnodigingen: “Proactief werken” donderdag 14 mei 2020 om 14:47

De WorldTour-formaties kunnen weer plannen nu de UCI een herziene WorldTour-kalender heeft gepubliceerd, maar voor veel ProContinentale ploegen is de toekomst nog behoorlijk onzeker. “We hebben al heel wat wedstrijden aangeschreven”, zo vertelt Hans De Clercq, ploegleider bij Sport Vlaanderen-Baloise, in gesprek met Sporza.

Voor Sport Vlaanderen-Baloise is het een onzekere periode, zo blijkt uit het verhaal van oud-renner De Clercq. De UCI doet er alles aan om dit jaar alsnog de grootste wielerkoersen, waaronder de grote rondes en de topklassiekers, te organiseren. Maar wat gaat er precies gebeuren met de kleinere wedstrijden in de zomer- en herfstmaanden?

Verder hebben veel organisatoren al besloten om zich te richten op volgend jaar, terwijl een wedstrijd als de VOO-Ronde van Wallonië nog hoopt op een nieuwe datum in 2020. “Het is afwachten, want we weten nog niet welke wedstrijden er georganiseerd zullen worden.” De Clercq gaat specifiek in op de maand augustus.

“Normaal zouden we dan in Denemarken, Noorwegen en Duitsland koersen, maar de Deutschland Tour is al afgelast terwijl de Arctic Race of Norway en de Ronde van Denemarken onofficieel ook niet doorgaan. We zijn dus drie rittenkoersen kwijt, terwijl ook de GP Jef Scherens is geschrapt. Er blijft niet zoveel meer over.”

Afwachten

Sport Vlaanderen-Baloise is achter de schermen druk bezig om een mooie kalender samen te stellen. “We hebben al heel wat Franse wedstrijden aangeschreven om te mogen deelnemen. Het is een beetje zoals tijdens de winter, als we ook onze aanvragen doen. We werken nu proactief en hopen daar aan de slag te kunnen. Het is nu afwachten of de organisatoren interesse hebben.”

Een ding is zeker: Sport Vlaanderen-Baloise is wel zeker van deelname aan de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, Dwars door Vlaanderen en de Driedaagse Brugge-De Panne. De Clercq: “We waren al zeker van deze WorldTour-wedstrijden en we hebben de bevestiging gekregen dat we op de deelnemerslijst blijven staan.”

Advies aan organisatoren: “Schuif met starturen”

Een bijkomend probleem is dat veel kleinere wedstrijden zullen moeten concurreren met koersen als de Tour de France en de Giro d’Italia, gezien de overlappingen op de kalender. De Clercq heeft echter wel een oplossing: werk met verschillende start-en finishuren. “Dat kan voor TV-zenders interessant zijn. Ik hoop dat organisatoren onderling afspraken kunnen maken.”