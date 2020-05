VOO-Ronde van Wallonië wil verhuizen naar augustus woensdag 6 mei 2020 om 19:59

Nu de Nationale Veiligheidsraad heeft besloten dat tot zeker 31 juli geen sportwedstrijden op Belgische bodem zullen plaatsvinden, wil de VOO-Ronde van Wallonië verhuizen naar augustus. Koersdirecteur Christophe Brandt wilde de wedstrijd aanvankelijk organiseren van 18 tot en met 22 juli.

“We respecteren de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad”, zo vertelt Brandt in een persbericht. “De volksgezondheid gaat voor de wielersport. We werken nog altijd aan een editie in 2020. Onze wedstrijd kan plaatsvinden in de eerste of voorlaatste week van augustus. Het hangt ook een beetje af van de Belgische kampioenschappen.”

Mocht de VOO-Ronde van Wallonië inderdaad verhuizen naar augustus, dan zal de wedstrijd vlak voor de Tour de France plaatsvinden. Brandt zal echter nog wel in gesprek moeten met de start- en finishsteden. “De eerste gesprekken zijn positief verlopen, maar we blijven natuurlijk afhankelijk van de Nationale Veiligheidsraad”, zo laat Brandt weten.

De VOO-Ronde van Wallonië werd vorig jaar gewonnen door Loïc Vliegen. De renner van Circus-Wanty Gobert bleef in het klassement zijn landgenoten Tosh Van der Sande en Dries De Bondt voor.