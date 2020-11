Speel onze wielerquiz en win een door Wout van Aert gesigneerd wielershirt

Tijdens het laatste weekend van november maakt Wout van Aert voor het eerst dit veldritseizoen zijn opwachting in het veld. De naam van de drievoudig wereldkampioen staat zaterdag op de startlijst van de Urban Cross in Kortrijk. De dag erop rijdt hij de wereldbekerwedstrijd in Tabor.

Ter ere van zijn rentree hebben wij een quiz samengesteld met tien vragen, over zowel zijn prestaties op de weg als in het veld. Onder iedereen die alle vragen goed heeft, verloten we een door Wout van Aert gesigneerd shirt van Team Jumbo-Visma.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk maandag 30 november 2020 om 23:59 antwoord op de vragen in de quiz

2. Onder de deelnemers die alle antwoorden goed hebben verloten we 1 door Wout van Aert gesigneerd shirt van Team Jumbo-Visma

3. Uiterlijk woensdag 2 december nemen we contact op met de winnaar en krijgen alle deelnemers via mail de uitslag.

Wout van Aert Quiz Wout van Aert werd drie keer wereldkampioen veldrijden bij de elites. Waar veroverde hij zijn eerste wereldtitel? Hoe vaak werd Wout van Aert wereldkampioen veldrijden bij de beloften? Voor welke ploeg reed Wout van Aert in 2013, toen hij voor het eerst zijn opwachting maakte in de Baloise Belgium Tour? In welke wedstrijd boekte Wout van Aert zijn eerste zege in een UCI-wedstrijd op de weg? Wout van Aert stond na het eerste EK veldrijden voor elites op het podium. Welke medaille kreeg hij in 2015 omgehangen? Hoe vaak is Wout van Aert Belgisch kampioen tijdrijden bij de elites geworden? In welke plaats behaalde Wout van Aert zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau? Wout van Aert heeft een indrukwekkend track record in Strade Bianche. Welke uitslagen behaalde hij achtereenvolgens in 2018, 2019 en 2020? Waar boekte Wout van Aert zijn laatste zege in het veld? Wat is de laatste cross (met Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan de start) waarin Van Aert vóór Van der Poel eindigde in de uitslag? Bedankt voor het meespelen! Uiterlijk woensdag 2 december maken we de winnaar van het gesigneerde shirt bekend. Bedankt voor het meespelen! Uiterlijk woensdag 2 december maken we de winnaar van het gesigneerde shirt bekend.