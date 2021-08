Spanje neemt Juan Ayuso mee naar Tour de l’Avenir, Colombia met Ardila

De Spaanse selectie trekt met een sterke ploeg naar de Tour de l’Avenir. Javier Romo, Juan Ayuso en Carlos Rodriguez zijn de meest in het oog springende namen van Spanje, dat op zoek is naar een opvolger van Marc Soler, die de wedstrijd in 2015 won.

De 18-jarige Ayuso won in juni drie etappes en het eindklassement in de Giro d’Italia U23, waarna hij vervroegd de overstap maakte naar UAE Emirates. Daar kwam hij al tot een tweede plaats in de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika en tot een achttiende plaats in de Clásica San Sebastián,.

De 20-jarige Rodriguez (INEOS Grenadiers) eindigde dan weer als vierde in de Ruta del Sol. Ook Romo (Astana-Premier Tech) zagen we al op de voorposten in het profpeloton. In de Internationale Wielerweek van Coppi e Bartali eindigde hij al als vijfde, nog voor renners als Ben Hermans en Mauri Vansevenant.

De drie coureurs kunnen rekenen op de steun van Raúl García Pierna (Kern Pharma), Igor Arrieta (Lizarte) en Marc Brustenga (Caja Rural-Seguros RGA). De Tour de l’Avenir staat van 13 tot en met 22 augustus op het programma. Tobias Foss is de winnaar van de laatst verreden Toekomstronde in 2019.

Spaanse selectie voor Tour de l’Avenir (2.Ncup)

Juan Ayuso

Igor Arrieta

Marc Brustenga

Raúl García Pierna

Carlos Rodriguez

Javier Romo

Colombia neemt Andrés Camilo Ardila mee naar Tour de l’Avenir

Colombia neemt net als Spanje een oud-winnaar van de Giro d’Italia U23. Andrés Camilo Ardila was in 2019 de beste voor Einer Rubio en Juan Alba, die beiden dan weer niet meegaan naar de Toekomstronde. De 22-jarige Ardila is inmiddels tweedejaars beroepsrenner bij UAE Emirates.

Naast Ardila valt ook de aanwezigheid van Aber Santiago Umba op. De 18-jarige coureur is prof bij Androni Giocatolli-Sidermec en won dit jaar al de rit naar La Planche des Belles Filles in de Tour Alsace, die hij uiteindelijk als vierde besloot.

Colombiaanse selectie voor Tour de L’Avenir (2.Ncup)

Andrés Camilo Ardila

Abner Santiago Umba

Nicolás David Gómez

Yesid Albeiro Pira

Víctor Alejandro Ocampo

Jesús David Peña