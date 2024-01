vrijdag 12 januari 2024 om 10:49

Spanje erg populair voor trainingskampen in januari, geen ploegstages UAE en Movistar

Het WorldTour-seizoen staat op het punt van beginnen in de Tour Down Under, maar voor een ander deel van het peloton is januari nog gemaakt voor trainingskampen. Bijna alle ploegen van het hoogste niveau kiezen voor een verblijf in Spanje, al valt het op dat UAE Emirates en Movistar geen gezamenlijk trainingskamp meer beleggen.

Eerder zochten we uit waar de WorldTeams in december hun trainingskamp hadden gepland. Nu deed HLN onderzoek naar de locaties waar de ploegen hun renners stallen tijdens de januaristage. Naast de reguliere stages aan de Spaanse kust trekken in januari ook al diverse renners op een eerste hoogtestage. Tenerife is een gewild eiland daarvoor, blijkt. Ook trekken enkele renners van UAE Emirates naar de Sierra Nevada en reist een deel van Astana Qazaqstan af naar Colombia.

Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen. Zo verblijft wereldkampioen Mathieu van der Poel tot en met de Wereldbeker veldrijden in Benidorm in een hoogtehotel Alicante, terwijl de rest van de ploeg een stage in Benicassim afwerkt.

Alicante

Groupama-FDJ (23 januari-7 februari)

Intermarché-Wanty (8-19 januari)

Visma | Lease a Bike (8-18 januari)

Altea

Bahrain Victorious (6-16 januari)

Benicassim

Alpecin-Deceuninck (16-26 januari)

Calpe

Astana Qazaqstan (4-12 januari)

Cofidis (10-21 januari)

dsm-firmenich PostNL (9-15 januari)

Groupama-FDJ (11-19 januari)

Soudal Quick-Step (5-13 januari)

TotalEnergies (9-19 januari)

Denía

INEOS Grenadiers

Jayco AlUla (15-26 januari)

Lidl-Trek (10-21 januari)

Lotto Dstny (6-15 januari)

Gandía

Arkéa-B&B Hotels (4-18 januari)

La Nucía

Decathlon AG2R La Mondiale (9-19 januari)

Malaga

Israel-Premier Tech (8-22 januari)

Mallorca

BORA-hansgrohe (6-16 januari)

EF Education-EasyPost (15-23 januari)

Geen trainingskamp

Movistar

UAE Emirates

Hoogtestages

Tenerife

dsm-firmenich PostNL (Bardet, Leemreize, Poole)

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Lidl-Trek (Hart, Ciccone, Skjelmose, Stuyven, Verona)

Lotto Dstny (De Lie, Vermeersch, Van Gils, Vanhoucke, Moniquet, Beullens)

TotalEnergies (Cras)

Sierra Nevada

UAE Emirates (Yates en Bjerg)

Colombia

Astana Qazaqstan