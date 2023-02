Spaanse wielerwereld rouwt om overlijden Estela Domínguez (18)

De Spaanse wielerwereld is in rouw. Donderdag is namelijk de beloftevolle Estela Domínguez (18) overleden, nadat ze tijdens een trainingsrit werd aangereden door een vrachtwagen. Domínguez is de dochter van oud-wielrenner Juan Carlos Domínguez.

Het fatale ongeluk gebeurde in Villares de la Reina, dat gelegen is in de provincie Salamanca en de regio Castilla y Léon. De hulpdiensten kregen rond 18.30 uur een melding van een ongeval tussen een fietsster en een vrachtwagen op de kruising, ter hoogte van de afrit van een industrieterrein. Mogelijk was de bestuurder van de vrachtwagen verblind door de zon. De toegesnelde hulpdiensten konden echter niets meer voor Domínguez doen.

De 18-jarige Domínguez kreeg het fietsen met de paplepel ingegoten. Haar vader Juan Carlos was jarenlang prof, bij onder meer Kelme, iBanesto.com, Phonak, Saunier Duval en Unibet.com. Daar sloot hij in 2006 zijn carrière af. In 2002 had Domínguez nog de Giro-proloog in Groningen gewonnen, waardoor hij een dag de roze trui mocht dragen in Nederland.

Op weg naar profdebuut

Zijn dochter stapte ook op de fiets. Ze combineerde het wegwielrennen met het mountainbiken en het veldrijden. Deze winter reed ze veel Spaanse crossen en een vijftiende plek op het nationaal kampioenschap leverde haar een uitnodiging op voor de Wereldbeker in Benidorm. Daar werd ze 45ste bij de elite vrouwen.

Na de veldrit in Benidorm zette Domínguez een punt achter haar winter, omdat ze in 2023 haar debuut op de weg zou maken bij het Spaanse UCI-team van Sopela. Vorig jaar reed ze zich bij dat team in de kijker door vijfde te worden op het Spaans juniorenkampioenschap op de weg en vierde op de tijdrit.

Op sociale media laat Sopela Women’s Team weten enorm verdrietig te zijn door het nieuws: “Met enorm veel pijn hebben we vernomen dat onze renster Estela Domínguez is overleden. Ze was het slachtoffer van een aanrijding tijdens een training. We steunen de familie op deze verschrikkelijke momenten. Rust in vrede.”

Veel Spaanse (oud-)wielrenners en ploegen delen op sociale media hun medeleven met de familie-Domínguez na het vreselijke nieuws van het overlijden van Estela.

😭 Con inmenso dolor, hemos conocido que nuestra ciclista Estela Domínguez ha fallecido esta tarde, víctima de un atropello mientras entrenaba. Acompañamos a la familia en estos terribles momentos. Descansa en paz 😔 pic.twitter.com/JrecoiFeZG — Sopela Women's Team (@SopelaTeam) February 9, 2023