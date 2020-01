Spaanse politie rolt epo-netwerk op, wielrenners betrokken vrijdag 31 januari 2020 om 08:43

In Spanje lijkt een ware dopingbom ontploft. De Spaanse politie heeft namelijk een groot epo-netwerk in Cádiz en Barcelona opgerold. Het gaat om een inbeslagname van 850 gevulde epo-spuiten en de betrokkenheid van 260 sporters, waaronder atleten en wielrenners.

José Luis Terreros, directeur van het Spaanse anti-dopingagentschap AEPSAD, geeft tekst en uitleg. “Het onderzoek begon in 2017. Een aantal atleten die positief waren bevonden op EPO, kwamen met een verklaring dat ze de verboden middelen hadden gekocht via een website waarop de kliniek in Cádiz de doping aanbood.”

Dit betekent concreet dat 260 sporters de voorbije tien jaar zijn voorzien van doping, zowel vanuit Cádiz als Barcelona, waar een gedeelte van de EPO werd opgeslagen. Het antidopingbureau AEPSAD kwam overigens wel tot een opvallende conclusie. “De EPO was niet koud opgeslagen, dus het is waarschijnlijk niet effectief en zelfs gevaarlijk voor de gezondheid.”

Zes arrestaties

De Spaanse politie heeft inmiddels zes mensen gearresteerd voor hun mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Daarnaast zijn verschillende bankrekeningen in Cyprus, Slowakije en Oostenrijk geblokkeerd. De rechtbank zal nu de namen van de betrokken sporters moeten doorsturen naar het Spaans anti-dopingagentschap, zodat ze kunnen worden vervolgd.

Het is vooralsnog gissen naar de namen, maar L’Equipe heeft het over ‘nationale en internationale sporters’. “Ik hoop dat we volgende week kunnen beginnen met het vervolgen van sporters. Wij zullen ons bezighouden met de Spaanse sporters, de overige namen zullen worden doorgegeven aan het WADA en de betreffende nationale anti-dopinginstanties.”