Spaanse ploeg Kometa-Xstra mikt op status van ProTeam

Kometa-Xstra wil in 2021 toetreden tot het profpeloton. De Spaanse ploeg is achter de schermen druk bezig met het vergroten van het budget, om vanaf volgend seizoen als ProTeam in de rondte te rijden. In het Spaanse Oliva is de formatie van teammanagers Ivan Basso en Alberto Contador vanmiddag voorgesteld aan pers (waaronder WielerFlits) en publiek, dat in ruime getale aanwezig was.

Het team wil zich graag profileren als een internationaal gezelschap. In 2020 bevat ze vier Spanjaarden, vier Italianen, twee Hongaren (hoofdsponsor Kometa komt uit dat land), een Portugees en een Deen. Een totaal van twaalf renners. Dat waren er aanvankelijk dertien, maar door aanhoudende knieklachten besloot de 24-jarige Juan Camacho eerder deze maand te stoppen.

De belangrijkste namen zijn die van jonge klimtalenten Alessandro Fancellu en Alejandro Ropero, alsmede die van tijdritbelofte Antonio Puppio. Kometa-Xstra wilde ook graag een Nederlander toevoegen aan het selectiebestand, maar dat is tot op heden niet gelukt.

Nederlandse invloeden

Met Xstra Digital Storage is er sinds dit jaar ook een Nederlandse naamgevende sponsor aan boord. Eigenaar is de Deen John Rasmussen, die met zijn bedrijf Memory Card aan de basis stond van CSC en later Tinkoff-Saxo. “Ik stapte in 2006 uit het wielrennen, omdat de financiële structuur binnen het wielrennen niet gezond was. Maar dat is waarom ik nu hier ben. Dit project wil namelijk veranderen en dat wil ik graag steunen. Samen met de mensen achter Kometa-Xstra denken we hetzelfde over waar het met de wielersport naartoe moet. Het is de ambitie van ons en al onze sponsors om te groeien tot het allerhoogste niveau.”

Hoe ze dat gaan aanpakken, wil Rasmussen pas in het voorjaar kwijt. “Dat wijst zich vanzelf. Zodra het moment daarvoor rijp is, zullen we uitleggen hoe we dat gaan doen. We willen niet dat iemand anders dat idee afpakt”, stelt de Deen in vloeiend Nederlands tegenover WielerFlits. Zijn bedrijf Xstra – waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in het Brabantse Oosterhout – bevindt zich in de IT-sector. “Wij verkopen alles wat een digital lifestyle makkelijker en ook leuker maakt. Via deze ploeg hopen we beter zichtbaar te zijn door heel Europa. Samen hebben we de droom om onszelf tot WorldTour-team te ontwikkelen.”

Opvallend feit: Rasmussen zat zes jaar lang in de Deense gevangenis, nadat zijn bedrijf failliet was verklaard. Omgerekend met de wisselkoersen van nu, pleegde hij voor 110 miljoen euro aan fraude. “Ik had een groot bedrijf in Denemarken, in een tijd waarin de IT-sector booming was. In 2001 stortte de beursmarkt voor IT-aandelen helemaal in elkaar, waaruit een grote rechtszaak ontstond. Dat duurde twaalf jaar, waarna ik voor belastingfraude veroordeeld ben. Daar heb ik heel veel van geleerd. Iedereen maakt fouten, ook ik. Maar ik ben erg dankbaar voor het feit dat ik een tweede kans krijg. Die geef ik het wielrennen nu ook.”

Fundación Alberto Contador

De Continental-ploeg komt voort uit de Fundación Alberto Contador, die de tweevoudig Tour de France-winnaar in het leven riep om het wielrennen in Spanje te stimuleren én zich in te zetten voor onderzoek naar herseninfarcten. De Spanjaard zelf kreeg in het begin van zijn carrière te maken met bloedklonters in zijn hersenen, waarna een riskante operatie volgde.

De grote spin in het web voor zowel de foundation als Kometa-Xstra, is Fran Contador. Inderdaad de broer van. Dit seizoen staat in het teken van het tienjarig bestaan van de foundation. Inmiddels is er een jeugdacademie uit de grond gestampt, evenals een junioren-, beloften- en dus een Continental-formatie.

De afgelopen jaren bleek de Continental-tak van Kometa-Xstra bijzonder vruchtbaar. Afgelopen jaar maakten liefst vijf renners de sprong van dit project naar de WorldTour: Juan Pedro López en Michel Ries tekenden bij Trek-Segafredo, Stefano Oldani komt uit voor Lotto Soudal, Isaac Cantón gaat debuteren bij Burgos-BH en Carlos Rodríguez sprong meteen over van de juniorentak naar Team Ineos.

Ook de volgende transfer is al aanstaande, want Fancellu tekende reeds bij Trek-Segafredo voor 2021 en 2022. In 2019 maakte ook Matteo Moschetti die overstap. Een jaar eerder reed Kevin Inkelaar (nu Bahrain McLaren) ook bij de Spaanse formatie.

Kometa-Xstra Continental 2020

Márton Dina (23)

Alessandro Fancellu (19)

Erik Fetter (19)

Giacomo Garavaglia (23)

José Antonio García (23)

Sergio García (20)

Mathias Larsen (20)

Antonio Puppio (20)

Alejandro Ropero (21)

Diego Pablo Sevilla (23)

Riccardo Verza (22)

Daniel Viegas (22)

