Spaanse hitte put Richard Carapaz uit: “Ik was helemaal leeg”

Richard Carapaz heeft gisteren uitgeput de Vuelta a España verlaten. De olympische kampioen van Tokio had moeite met de hoge temperaturen, waaraan het peloton wordt blootgesteld in de Spaanse etappekoers.

“Ik wilde de ploeg bijstaan hier in de Vuelta en heb elke dag alles gegeven, maar helaas had ik last van de hitte en was ik uiteindelijk helemaal leeg. Nu ga ik eerst herstellen en mijn volgende doelen bepalen”, vertelt Carapaz via zijn ploeg INEOS Grenadiers. De Ecuadoraan is bezig aan een sterk seizoen met winst in de Ronde van Zwitserland en de olympische wegkoers en een derde plek in de Tour de France. Een nieuwe ereplaats in de Vuelta zat er niet meer in.

Voor Carapaz was de etappe naar Pico Villuercas het eindstation. Nu neemt hij een pauze om van zijn inspanningen te herstellen. “Ik ben heel trots op wat ik dit seizoen allemaal heb bereikt. Ik wil hard werken om hierop verder te bouwen en vooruitgang te boeken – en ik wil ervoor strijden om meer successen te behalen.” De Ecuadoraan is de eerste uitvaller bij INEOS Grenadiers in deze Vuelta. De ploeg heeft met Egan Bernal en Adam Yates twee man bij de beste tien.

Hay que dejar que fluya. Gracias @ineosgrenadiers por la oportunidad en @lavuelta 🇪🇸 Trabajamos desde ya en 2022 👊🏽 Gracias a todos quienes se sumaron a ese grito de aliento les envío un saludo mijines 🖖🏾 pic.twitter.com/C4oaCSPQRT — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) August 28, 2021