Spaanse amateurkampioen test positief op EPO en Tramadol

Het Spaanse wielrennen is 2023 begonnen met een dopingzaak. Iñigo González, de huidige Spaanse kampioen bij de amateurs, heeft namelijk positief getest op EPO. Ook zijn er bij analyses sporen van Tramadol aangetroffen.

De 23-jarige González testte in juli 2022 positief bij een U23- en amateurwedstrijd in het Baskenland, een week na het behalen van zijn Spaanse amateurtitel. De renner eindigde vorig jaar, op het eiland Mallorca, als dertiende op het Spaans kampioenschap op de weg. Dit bleek genoeg om de nationale titel bij de amateurs te veroveren.

Vierjarige schorsing?

González riskeert nu een schorsing van vier jaar voor het gebruik van EPO. Tramadol staat voorlopig nog niet op de lijst van prestatiebevorderende middelen, al heeft de UCI het middel enkele jaren geleden al verboden. De internationale wielerunie zal het pijnstillend middel in 2024 wel op de lijst plaatsen van verboden middelen, aangezien het een verslavend effect heeft en zorgt voor misselijkheid en een draaierig gevoel, waardoor valpartijen kunnen ontstaan.

CC Padronés-Cortizo, in 2022 de ploeg van González, heeft inmiddels gereageerd op de positieve test. “Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn daden. De renner zou sowieso geen deel meer uitmaken van onze selectie voor 2023, we kunnen dus alleen maar zijn acties veroordelen. We willen duidelijk maken dat we het gebruik van verboden middelen echt verwerpen, en sportethiek en eerlijk spel hoog in ons vaandel hebben staan. We zullen alle benodigde informatie verstrekken aan de bevoegde instanties.”