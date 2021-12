Spaans kampioenschap vindt volgend jaar plaats op Mallorca

De Spaanse wegkampioenschappen zullen volgend jaar plaatsvinden op het eiland Mallorca. Dat heeft de Spaanse wielerbond RFEC eerder deze week bekendgemaakt op een persconferentie. Op Mallorca strijden de beloften en elitevrouwen- en heren voor de nationale titels in het tijdrijden en op de weg.

Afgelopen seizoen was het aan de provincie Alicante om het Spaans kampioenschap wielrennen op de weg te organiseren. In Busot en omstreken stonden de tijdritkampioenschappen op het programma, La Nucía was de start- en finishplaats van de wegwedstrijden. Bij de mannen ging de tijdrittitel naar Ion Izagirre, Omar Fraile kroonde zich dan weer tot Spaans wegkampioen.

In 2022 kiest men bij de Spaanse wielerfederatie niet voor een Spaans kampioenschap op het vasteland, maar op het populaire vakantie-eiland Mallorca. Op Mallorca worden al jaarlijks meerdere eendagskoersen georganiseerd onder de overkoepelende naam Challenge Mallorca.

Het is overigens nog even wachten op verdere details en het definitieve parcours voor de tijdritten en wegwedstrijden. De Spaanse kampioenschappen zullen volgend jaar plaatsvinden van 24 tot en met 26 juni.