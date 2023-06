Na de nipte nederlaag in de tijdrit: Oier Lazkano wél Spaans kampioen op de weg

Oier Lazkano heeft de Spaanse nationale titel op de weg beet. De 23-jarige Movistar-renner kwam eerder deze week nog amper drie seconden te kort om Jonathan Castroviejo van de Spaanse tijdrittitel te houden, maar heeft nu toch zijn grote zege beet.

De Spanjaarden moesten vandaag behoorlijk vroeg uit de veren voor het startschot van hun nationaal kampioenschap, dat iets na de klok van negen uur weerklonk nabij San Lorenzo del Escorial, een buitenwijk van hoofdstad Madrid. Daar was een lastige omloop uitgetekend met enkele korte klimmetjes, goed voor een totaal van 186 kilometer.

Zoals zo vaak speelde Movistar een hoofdrol in dit kampioenschap. Ook al was het al van 2019, toen met Alejandro Valverde, geleden dat ze de titel pakten in eigen land. Ze waren dan ook met vier renners vertegenwoordigd in de beslissende groep van tien renners. Op een dertigtal kilometer waagde man in vorm Oier Lazkano zijn kans. In geen tijd had hij een minuut beet.

Het Astana Qazaqstan-duo Luis Leon Sanchez en Javier Romo probeerde het Lazkano in het slot nog lastig te maken. Gelukkig voor Lazkano waren zijn Movistar-ploegmaats Gorka Izagirre en Carlos Verona de perfecte afstoppers. Zo werd de achtervolging professioneel in de kiem gesmoord.

Ayuso komt te laat

In de laatste anderhalve kilometer liep het nog behoorlijk op, met een steile kasseiklim richting aankomst. Lazkano verloor wat van zijn pluimen, maar wist wel de opkomende Juan Ayuso af te houden. Het Spaanse toptalent pakte nog uit met een stevige sprint, maar haalde Lazkano niet meer bij.

De 23-jarige Lazkano leerden we afgelopen voorjaar kennen in Dwars door Vlaanderen. Na de hele dag in de vroege vlucht, was hij degene die Christophe Laporte het dichtst kon bedreigen. Lazkano is een sterke puncheur in wording, maar toonde ook zijn hardrijderskwaliteiten in de Boucles de la Mayenne. Daar werd hij eindwinnaar, maar deze Spaanse titel zet hij daar ongetwijfeld boven.