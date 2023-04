Soudal Quick-Step trekt met outsiders naar Amstel Gold Race

Soudal Quick-Step trekt met meerdere outsiders naar de Amstel Gold Race. De Belgische ploeg van manager Patrick Lefevere rekent op onder meer Mauro Schmid en Andrea Bagioli. De twee punchers waren onlangs nog goed voor een aantal ereplaatsen in de Ronde van het Baskenland.

Schmid legde in het Baskenland beslag op een tweede en derde plaats, Bagioli was dan weer goed voor drie noteringen in de top-10. Schmid zal zondag zijn debuut maken in de Nederlandse klassieker. Voor Bagioli is het de tweede keer dat hij aan de start zal komen van de Amstel Gold Race. Vorig jaar werd de Italiaan 38ste.

Naast Schmid en Bagioli staat ook onder andere Rémi Cavagna aan de start namens Soudal Quick-Step. De Franse hardrijder toonde zich afgelopen woensdag nog in de Brabantse Pijl. Cavagna kreeg te maken met een leegloper, maar kon toch nog als vierde over de streep rijden.

