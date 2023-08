Soudal Quick-Step slaat slag met komst Amerikaans supertalent

Luke Lamperti (20) rijdt de komende jaren definitief voor Soudal Quick-Step. De ploeg van Patrick Lefevere heeft de komst van het Amerikaanse supertalent woensdagochtend wereldkundig gemaakt. Eerder meldde WielerFlits al dat de transfer zo goed als rond was.

Lamperti staat op 20-jarige leeftijd al op vier profzeges. Dit jaar won hij drie ritten in de Ronde van Japan, vorig jaar een rit in de Ronde van Taiwan. Meer indruk maakte hij in 2023 met ritzeges in de Giro NextGen, Tour de Bretagne en zware Britse gravelkoers Rutland-Melton CiCLE Classic.

“We kennen Luke nu al een tijdje en zijn blij dat hij heeft besloten om bij ons prof te worden”, vertelt Lefevere in een persbericht. “Hij is een van de meest getalenteerde renners bij de beloften en hij heeft veel potentie. Hij houdt ook van de klassiekers, dus ik denk dat hij bij ons op de juiste plek zit.”

Lamperti staat dit weekend aan de start van het WK op de weg voor beloften. Daar geldt hij als een van de favorieten.

A three-time US Criterium National Champion, a stage winner at the GiroNextGen & one of the most talented riders to come out of the U23 ranks, @luke_lamperti will make the step to the World Tour with Soudal Quick-Step and we couldn’t be more excited 🤩

